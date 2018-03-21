Правительство утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительство РФ утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили, и они вступят в силу с 1 апреля 2018 года, следует из постановления кабмина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора… Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года", — говорится в документе, опубликованном в среду на сайте garant.ru

Само постановление датировано 19 марта 2018 года.

Утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году этот подход был распространен на дорожно-строительную технику: бульдозеры, тракторы и комбайны. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.

Дополнительные доходы от индексации утилизационного сбора, которые начнут поступать с 2018 года, могут составить около 5 миллиардов рублей в год, оценивал ранее министр транспорта Максим Соколов.