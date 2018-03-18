Водителей обязали надевать светоотражающий жилет при остановке за городом

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Водители в России теперь обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при выходе из автомобиля. Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) утвержден постановлением правительства, он вступил в силу 18 марта.

Водительский этикет

Автоэксперт, координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов в беседе с РИА Новости назвал инициативу правильной. Надетый жилет с катафотами не относится к каким-то "абстрактным вещам", а напрямую касается безопасности водителя, считает он.

"Надевать жилет, когда ты по какой-то причине остановился на дороге, произошла аварийная остановка — это очень правильно, очень дружелюбно по отношению к другим водителям, которые должны тебя заметить и объехать. Также это очень снижает смертность в авариях, когда водители не замечают человека в черной куртке, черных штанах и черных ботинках еще ночью", — сказал Шкуматов.

Координатор "Синих ведерок" назвал "абсолютно точным" мнение о том, что новое требование не столько дополнительная "обязаловка" для водителей, сколько вопрос водительского этикета и личной безопасности.

С ним сошелся во мнении другой эксперт — руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов.

"В Европе это одно из обязательных требований: наличие светоотражающего жилета в автомобиле. Кроме как на пользу и безопасность дорожного движения в позитивном смысле это никак не влияет", — подчеркнул он.

Эксперт привел в пример случай из своей практики: по его словам, он когда-то сотрудничал с одной компанией, которая занималась придорожными работами. Задний бампер машины, которая стояла на участке этих работ, был специально укреплен, потому что в него почти каждую неделю "стучались" другие водители. Решить проблему помогли светоотражающие жилеты: как только их надели рабочие, случаи столкновений сошли на нет.

"В определенных условиях это серьезный фактор, который предотвратит смертельный случай. Просто это из культуры безопасности дорожного движения, которой у нас нет — мы люди ригидные, ко всему новому со скепсисом относимся. Технический прогресс очень быстро шагает, и жилеты — это тоже изобретение прогресса, раньше мы просто не могли себе это позволить", — сказал Угрюмов.

Возможное наказание

В МИА "Россия сегодня" ранее прошел круглый стол, посвященный нововведению, который посетил представитель ГИБДД России Юрий Шакиров. В ходе беседы он озвучил данные о пострадавших в ДТП водителях, которые были сбиты машиной из-за того, что не надели жилеты — таких наездов в прошлом году было 386 по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 были ранены.

По его словам, за два месяца нынешнего года таких ДТП было 37, в них погибли 9 человек, ранены 36. Шакиров отметил сокращение количества происшествий и жертв, при этом нововведение позволит еще больше снизить этот уровень. Вместе с тем, сейчас ведомство рассматривает вопрос, нужно ли наказывать водителей, не надевших жилет в случае ДТП, и если да, то по какой из статей.

"Я сейчас не готов сказать, насколько это действительно можно будет сделать, но мы этим вопросом занимаемся. Получается, что водитель при ДТП должен выставить знак аварийной остановки. Должен либо не уезжать с места, либо зафиксироваться. Это его обязанность, и если он этого не делает, то он подвергается административному штрафу в размере тысячи рублей. Но ведь у него точно такая же обязанность в случае ДТП одевать этот жилет, поэтому если он ее не выполнил, вполне возможно, что и дополнительной ответственности вносить не надо, а можно руководствоваться этой статьей кодекса", — указал Шакиров.

По словам эксперта, сотрудник ГАИ не будет целенаправленно проверять наличие жилета в машине, ведь требования возить с собой жилет нет, в то же время "не применять его тоже нельзя". Он посоветовал приобретать жилет в магазинах рабочей одежды.

Катафоты от кутюр

Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, президент Экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре предложила привлекать известных модельеров к дизайну одежды со светоотражателями для повышения ее популярности.

По ее мнению, в настоящий момент существует очень большая проблема с дизайном такой одежды. Для этого Агре предложила создать проект с российскими дизайнерами и привлечь лучших из лучших, чтобы те учли в следующей модной коллекции световозвращающие элементы.

"Модные пуховики, в которых снимаются все звезды, реально не пострадают от того, что там будут эти полосы", — сказала она, отметив, что катафоты не увеличат стоимость одежды.

Агре считает, что светоотражатели стоит учесть при дизайне шапок и шнурков. "Вне городской среды машины, которые передвигаются в городе, у них ближний свет фар, который направлен в ноги, чтобы не светить в лицо людям. Соответственно, и подсвечивать в первую очередь нужно самую нижнюю часть людей. А это, соответственно, и модные ботинки, брюки с какими-нибудь лампасами", — сказала эксперт.

Она напомнила, что у детей и подростков особенно популярны светящиеся элементы одежды, "только, к сожалению, не в области безопасности".