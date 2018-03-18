РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авто

Водителей обязали надевать светоотражающий жилет при остановке за городом

00:3718.03.2018
(обновлено: 03:20 18.03.2018)
08656
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВодитель в светоотражающем жилете. Архивное фотоВодитель в светоотражающем жилете. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Водители в России теперь обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при выходе из автомобиля. Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) утвержден постановлением правительства, он вступил в силу 18 марта.

Угонщик автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda
Названы самые угоняемые автомобили в России

Водительский этикет

Автоэксперт, координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов в беседе с РИА Новости назвал инициативу правильной. Надетый жилет с катафотами не относится к каким-то "абстрактным вещам", а напрямую касается безопасности водителя, считает он.

"Надевать жилет, когда ты по какой-то причине остановился на дороге, произошла аварийная остановка — это очень правильно, очень дружелюбно по отношению к другим водителям, которые должны тебя заметить и объехать. Также это очень снижает смертность в авариях, когда водители не замечают человека в черной куртке, черных штанах и черных ботинках еще ночью", — сказал Шкуматов.

Координатор "Синих ведерок" назвал "абсолютно точным" мнение о том, что новое требование не столько дополнительная "обязаловка" для водителей, сколько вопрос водительского этикета и личной безопасности.

С ним сошелся во мнении другой эксперт — руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов.

"В Европе это одно из обязательных требований: наличие светоотражающего жилета в автомобиле. Кроме как на пользу и безопасность дорожного движения в позитивном смысле это никак не влияет", — подчеркнул он.

Мужчина за рулем. Архивное фото
© Fotolia / lightpoet
Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене
Эксперт привел в пример случай из своей практики: по его словам, он когда-то сотрудничал с одной компанией, которая занималась придорожными работами. Задний бампер машины, которая стояла на участке этих работ, был специально укреплен, потому что в него почти каждую неделю "стучались" другие водители. Решить проблему помогли светоотражающие жилеты: как только их надели рабочие, случаи столкновений сошли на нет.

"В определенных условиях это серьезный фактор, который предотвратит смертельный случай. Просто это из культуры безопасности дорожного движения, которой у нас нет — мы люди ригидные, ко всему новому со скепсисом относимся. Технический прогресс очень быстро шагает, и жилеты — это тоже изобретение прогресса, раньше мы просто не могли себе это позволить", — сказал Угрюмов.

Возможное наказание

Тестирование беспилотного автомобиля. Архивное фото
© AP Photo / Jared Wickerham
В Hyundai рассказали, когда в России появятся беспилотные автомобили
В МИА "Россия сегодня" ранее прошел круглый стол, посвященный нововведению, который посетил представитель ГИБДД России Юрий Шакиров. В ходе беседы он озвучил данные о пострадавших в ДТП водителях, которые были сбиты машиной из-за того, что не надели жилеты — таких наездов в прошлом году было 386 по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 были ранены.

По его словам, за два месяца нынешнего года таких ДТП было 37, в них погибли 9 человек, ранены 36. Шакиров отметил сокращение количества происшествий и жертв, при этом нововведение позволит еще больше снизить этот уровень. Вместе с тем, сейчас ведомство рассматривает вопрос, нужно ли наказывать водителей, не надевших жилет в случае ДТП, и если да, то по какой из статей.

"Я сейчас не готов сказать, насколько это действительно можно будет сделать, но мы этим вопросом занимаемся. Получается, что водитель при ДТП должен выставить знак аварийной остановки. Должен либо не уезжать с места, либо зафиксироваться. Это его обязанность, и если он этого не делает, то он подвергается административному штрафу в размере тысячи рублей. Но ведь у него точно такая же обязанность в случае ДТП одевать этот жилет, поэтому если он ее не выполнил, вполне возможно, что и дополнительной ответственности вносить не надо, а можно руководствоваться этой статьей кодекса", — указал Шакиров.

По словам эксперта, сотрудник ГАИ не будет целенаправленно проверять наличие жилета в машине, ведь требования возить с собой жилет нет, в то же время "не применять его тоже нельзя". Он посоветовал приобретать жилет в магазинах рабочей одежды.

Катафоты от кутюр

Автомобиль Volkswagen Polo
© Фото : Volkswagen
Названы самые популярные в России европейские автомобили
Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, президент Экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре предложила привлекать известных модельеров к дизайну одежды со светоотражателями для повышения ее популярности.

По ее мнению, в настоящий момент существует очень большая проблема с дизайном такой одежды. Для этого Агре предложила создать проект с российскими дизайнерами и привлечь лучших из лучших, чтобы те учли в следующей модной коллекции световозвращающие элементы.

"Модные пуховики, в которых снимаются все звезды, реально не пострадают от того, что там будут эти полосы", — сказала она, отметив, что катафоты не увеличат стоимость одежды.

Автомобиль Rolls-Royce Phantom
© Фото : Rolls-Royce Motor Cars
Названы самые дорогие автомобили в России
Агре считает, что светоотражатели стоит учесть при дизайне шапок и шнурков. "Вне городской среды машины, которые передвигаются в городе, у них ближний свет фар, который направлен в ноги, чтобы не светить в лицо людям. Соответственно, и подсвечивать в первую очередь нужно самую нижнюю часть людей. А это, соответственно, и модные ботинки, брюки с какими-нибудь лампасами", — сказала эксперт.

Она напомнила, что у детей и подростков особенно популярны светящиеся элементы одежды, "только, к сожалению, не в области безопасности".

Комментировать
Авто
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена