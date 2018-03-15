Все наши российские бестселлеры произведены на территории России, это о многом говорит. По итогам 2017 года наша доля на российском рынке составила 6,1% — лучший годовой результат Volkswagen с 2013-го. Продажи нового Tiguan увеличились в три раза, корпоративные сделки — на 20,9%. Теперь нам предстоит развивать марку во всех направлениях, закреплять ее успех в России, я уверен, что с развитием модельного ряда SUV в 2018 году нас ожидает только удача.

При оценке спроса мы обращаем внимание на сегменты, в которых наблюдается особенно активный спрос, анализируем предпочтения клиентов и предлагаем им специальные версии любимых продуктов. У Volkswagen три основных бестселлера в России: Polo, Jetta и Tiguan. В прошлом году мы предложили специальные версии Polo Life, Jetta Life, Passat Life и Passat Life Plus, Tiguan Sportline, Touareg Wolfsburg Edition.