Автопром России развивается вне санкций и политических конфликтов. Продажи новых машин растут уже 12 месяцев подряд, производство и прибыли увеличиваются, модельные линейки многих брендов расширяются, а автопроизводители со всех уголков мира не перестают говорить о ведущей роли российского рынка в глобальном масштабе. На одном из самых крупных в мире автосалонов — в Женеве — корреспондент РИА Новости встретился с главами ведущих автомобильных компаний и поговорил с ними о российском рынке, планах и будущих новинках.
По итогам 2017-го продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России выросли на 11,9% — до 1 595 737 штук. Более того, положительная динамика сохраняется и в 2018 году, что позволило автомобильным корпорациям строить положительные прогнозы на будущее и увеличивать инвестиции в нашу страну.
Марка Volkswagen рассматривает российский рынок как приоритетный, и наши инвестиции в производство в России наглядно демонстрируют эту позицию.
Все наши российские бестселлеры произведены на территории России, это о многом говорит. По итогам 2017 года наша доля на российском рынке составила 6,1% — лучший годовой результат Volkswagen с 2013-го. Продажи нового Tiguan увеличились в три раза, корпоративные сделки — на 20,9%. Теперь нам предстоит развивать марку во всех направлениях, закреплять ее успех в России, я уверен, что с развитием модельного ряда SUV в 2018 году нас ожидает только удача.
При оценке спроса мы обращаем внимание на сегменты, в которых наблюдается особенно активный спрос, анализируем предпочтения клиентов и предлагаем им специальные версии любимых продуктов. У Volkswagen три основных бестселлера в России: Polo, Jetta и Tiguan. В прошлом году мы предложили специальные версии Polo Life, Jetta Life, Passat Life и Passat Life Plus, Tiguan Sportline, Touareg Wolfsburg Edition.
Причем для внедорожника Touareg специальные версии составили 90% всех продаж. В 2018 году начнем поставлять в Россию внедорожники Teramont и новый Touareg, также представим новые специальные версии наших бестселлеров: Polo Drive и Tiguan City.
Не всем компаниям в 2017-м удалось сохранить положительную динамику. Так, в премиальном сегменте отрицательные показатели были отмечены у Audi, Land Rover, Porsche и Lexus. Однако даже минус иногда превращается в большой плюс.
Наша стратегия в России рассчитана на долгосрочную перспективу. Мы не стремимся к быстрому росту и рекордам продаж, для нас важно качество автомобилей и услуг.
Несмотря на незначительное падение по сравнению с 2016 годом, доля Lexus в премиальном сегменте, наоборот, увеличилась с 6,1 до 6,3%. Вместе с ней растет и дилерская сеть.
Скоро в нашей модельной линейке на российском рынке появится шестой кроссовер — так называемая входная модель, UX. Он будет продаваться в нескольких вариантах: с бензиновым двигателем и гибридным приводом. Это значительно усилит нашу линейку кроссоверов и внедорожников, что для российского клиента крайне важно.
Ваша страна является одним из важнейших рынков для Lexus после Китая, США, Японии и Канады и крупнейшим в Европе. Причем Россия и Канада по объемам продаж очень близки, и их позиции год от года меняются.
Российские клиенты предъявляют особые требования к нашей марке, и мы полностью их удовлетворяем, а потому продаем здесь больше моделей, чем в любой другой европейской стране.
Многие компании во время кризиса удачно скорректировали модельный ряд, что позволило им не только сократить издержки, но и увеличить производство на своих российских заводах и трудоустроить еще больше наших граждан. Это важный момент не только для покупателя, но и для экономики страны в целом.
В экономиках всех стран мира бывают этапы роста и стагнации.
Например, продажи в Великобритании, на одном из крупнейших рынков Европы, сейчас падают, но это не повод для нас менять свои планы и прекращать инвестиции в эту страну.
То же самое в России: мы не собираемся отказываться от наших обязательств. И не только мы, а весь альянс Renault — Nissan — Mitsubishi — АвтоВАЗ, потому что верим в ваш потенциал и то, что в будущем продажи начнут стремительно увеличиваться. Это вопрос времени. Сейчас дела у нас идут лучше: в прошлом году мы увеличили объемы производства и количество смен на заводе под Санкт-Петербургом.
Да, некоторые модели ушли с российского рынка — седан Sentra, например, и Teana. Но этот класс автомобилей становится все менее популярным: думаю, в течение пяти лет спрос на них упадет еще сильнее.
Мы же всегда подстраиваемся под запросы покупателей, а они, по нашему мнению, сейчас все больше смотрят в сторону кроссоверов.
Завод южнокорейского концерна Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге работает на пределе возможностей: в три смены и даже по субботам. Впервые с 2014 года компания ожидает возвращение очередей за своими бестселлерами.
Завод в Санкт-Петербурге, где выпускаются модели Hyundai Solaris и Creta, работает на грани своей проектной мощности.
За счет современной организации производства мы постараемся увеличить ее, насколько это возможно, но даже в таком случае сможем выпустить лишь на 5% машин больше. Если спрос превысит наше предложение, возможно, у нас снова возникнут очереди. С этого завода экспортировали около 10 тысяч Hyundai в Казахстан, Белоруссию, Украину и даже Египет, но, ввиду большого спроса в России, пока эту тему мы особо не развиваем. Зато рассматриваем возможность локализации производства 1,6-литровых двигателей и механических трансмиссий в России. В нем будут задействованы местные поставщики комплектующих.
Период дефицита — хороший знак для экономики. Hyundai постарается увеличить продажи других моделей, чтобы не потерять долю рынка.
В 2019 году состоится запуск модели Hyundai i30, а также ее спортивной версии i30 N. Уже идет сертификация. Также расширится линейка премиального бренда Genesis, для которого мы скоро создадим отдельную монобрендовую дилерскую сеть из 30-35 автосалонов.
Россия входит в пятерку важнейших для Hyundai рынков планеты. Мы не прекращаем инвестиции, ни на день не остановили производство, не уволили ни одного сотрудника с завода, хотя времена были непростые.
Повышенный спрос позволяет автопроизводителям не только расширять модельный ряд, но и создавать на основе предпочтений российских клиентов глобальные продукты.
Стратегия Renault в России — максимальная концентрация на локально произведенных машинах.
Например, в 2019 году мы начнем продавать абсолютно новый кроссовер C-класса, производство которого будет налажено в России. Сначала его увидят посетители Московского международного автосалона в августе этого года, а первыми покупателями станут россияне. Самое важное, что это вовсе не специфическая модель для одной страны, а машина глобального масштаба.
Пока Россия для Renault — второй рынок в мире: возможно, совсем скоро он станет главным. Во время кризиса компании пришлось сократить модельную линейку, но мы никогда не думали уйти из страны, как сделали некоторые бренды. Мы поступили правильно: наша доля рынка увеличилась. Сейчас продажи Renault в России продолжают расти, и мы полагаем, что по итогам 2018 года прибавим еще около 10%.
Стратегии развития компаний в нашей стране нацелены не только на прибыль: некоторые модели продаются не ради сиюминутной выгоды, а ради улучшения имиджа в глазах россиян.
Кризис заставил многих автопроизводителей сократить портфолио моделей в России, но Kia не убрала с рынка ни одну.
Более того, мы продолжаем увеличивать количество предложений: в 2018-м запустим в производство пять или шесть новых и модернизированных моделей. Недавно представили спортивный седан Stinger, а в среднесрочной перспективе выведем на российский рынок новый компактный кроссовер B-сегмента.
Ваш рынок остается одним из главных для Kia, особенно сейчас, когда продажи новых машин во многих странах мира замедляются, а Россия показывает рост. Мы делаем все, чтобы для россиян наш бренд стал желанным, стараемся присутствовать во всех сегментах и спонсируем самые масштабные проекты: например, чемпионат мира по футболу — 2018. В годы кризиса 2014-2016 годов мы сделали много для поддержки наших российских дилеров, затраты на маркетинг не только не сокращались, но даже увеличивались. Абсолютно все наши автомобили производятся здесь — в Калининграде и Санкт-Петербурге.
Стремительное подорожание автомобилей в России, по мнению многих игроков рынка, закончилось. Небольшое повышение цен будет происходить и дальше, но в рамках естественного развития успешной экономики.
Машины всегда дорожают. В последнее время цены увеличивались очень интенсивно из-за кризиса и резкого падения курса рубля: когда в 2014 году доллар и евро вдруг выросли на 70%, прайс-листы в автосалонах не изменились, ценники переписывались постепенно в течение нескольких лет.
Сейчас ситуация стабилизировалась, и мы очень не хотим нового кризиса и падения рубля.
Однако даже при самом благоприятном сценарии машины все равно будут дорожать, но уже не так, как в последние годы. Нужно повышать зарплату рабочим на заводах Skoda в России, оснащать машины новыми технологиями — это нормальный процесс для экономики любой страны.
Стратегия Skoda почти не изменилась в результате кризиса. Да, мы урезали расходы, сокращали штат сотрудников и рабочие смены на заводах, но при этом не ушли с рынка — более того, запустили новые модели: например, Kodiaq, который собирается в Нижнем Новгороде. Работать здесь не сложнее, чем в Чехии или Финляндии.
Россия была для нас важной страной и останется таковой впредь. Через кризис проходят все страны, это нормально.
Представители автомобильной отрасли сейчас замерли в ожидании решения правительства о новых условиях промышленной сборки. Главы компаний ждут разрешения спора между Минпромторгом, предлагающим продлить действующие специнвестконтракты (СПИК), и Минэкономики, выступающим за равный доступ к господдержке для всех компаний.
Постановление правительства № 166 подходит к концу, Минпромторг и Минэкономики предлагают разные варианты решений, и мы очень хотим знать, чем все закончится. Volkswagen Group выступает за одинаковые условия для всех автопроизводителей.
Группа инвестировала в Россию более 1,75 миллиарда евро, у нас здесь три завода. С таким потенциалом и инвестициями ваша страна остается для нас важнейшим рынком. Однако сейчас сложно понять, как поведет себя российский рынок, хотя думаю, что кризис уже закончился, а рост продаж в этом году продолжится. Мы надеемся, что рынок постепенно увеличится до 2,5 миллиона машин в год, но на это потребуется много времени. Нам было приятно слышать слова президента Владимира Путина о том, что он хочет повысить ВВП страны в полтора раза. Это именно то, что нужно и Volkswagen Group: тогда автомобильный рынок окончательно преодолеет кризис.
Мы развиваем производство в России, экспортируем продукцию в другие страны. Кроме того, планируем выпуск двигателей 1.6 MPI в России, для чего уже увеличили количество смен на заводе. Хотим передать зарубежным странам примерно 40 тысяч моторов уже в 2018-м.
Также наш локальный поставщик стекол наладит в этом году экспорт продукции, сделанной в Калуге, на наш завод в Бельгии. Наши партнеры в Ульяновске — компания Nemak — делают блоки цилиндров для двигателей и отправляют их не только в Калугу, но и на другие заводы, поэтому мы все больше интегрируем Россию в глобальную цепочку поставок. Мы должны говорить не только о локализации, но и о балансе экспорта и импорта: российское правительство оказывает огромную помощь нам в вопросах экспорта, предоставляет таможенные льготы и так далее, однако при этом мы не должны полностью отказываться от импорта.
Кризис пережили не все, и это касается не только автопроизводителей, но и дилеров. Так, прекратила свое существование сеть автосалонов «Независимость», а теперь в СМИ появились сообщения о скором банкротстве еще одного крупного дилера — Genser.
Сейчас моя приоритетная задача в России — поддержать дилерскую сеть Volvo.
Дилерский бизнес переживает переломный момент: продажа новых автомобилей уже не приносит сверхприбылей, как еще несколько лет назад. Необходимо больше внимания уделять автомобилям с пробегом, лизинговым и финансовым продуктам. Поэтому нам необходимо привнести международный опыт в работу наших партнеров, чтобы усилить их конкурентоспособность.
Индивидуальный подход — это то, чего в первую очередь ожидает клиент, приобретающий люксовый или премиальный товар. Поэтому наши усилия во многом направлены на постпродажное обслуживание. Сегодня треть дилерской сети функционирует по программе «Персональный сервис Volvo», в рамках которой кардинально меняется работа дилерского центра. Во-первых, у клиента появляется персональный механик, а время, потраченное на ТО, зачастую сокращается в два раза по сравнению с обычным сервисом.
Клиент не только экономит время, но и получает в лице механика своего рода семейного доктора, к которому можно напрямую обратиться по любому вопросу, касающемуся здоровья автомобиля, не заезжая в автосалон. Дилерский центр не должен быть точкой продаж, он обязан облегчать жизнь клиенту и избавлять его от лишних забот.
В России не только продают машины — их здесь создают. Многие компании уже давно используют уникальные особенности страны для тестирования и доводки автомобилей.
Россия — самая большая страна в мире. Здесь разнообразный климат и различные типы дорог.
Просто идеальное место для Subaru, которые знамениты полным приводом, надежностью и энергоемкой подвеской. Мы создаем автомобили для реальных людей, реальной жизни и реальных дорог, а не для отапливаемого гаража или выставки. Все новые модели перед запуском в России проходят проверку тест-драйвом по местным дорогам. И тот опыт, который наши инженеры получают здесь, существенно влияет на то, какие автомобили вы в итоге получаете. Например, подвеску первой версии кроссовера XV дорабатывали именно в России.
В этом году мы расширяем модельный ряд: привезем в Россию и Республику Беларусь Subaru Legacy — полноприводный седан бизнес-класса. В этом сегменте у нас давно не было новинок. Первые автомобили появятся в дилерских центрах уже в мае.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», компания Ford в феврале 2018 года показала лучшую динамику роста в сегменте легких коммерческих автомобилей, прибавив сразу 92%.
Мы очень сильны в классе коммерческих автомобилей, наши микроавтобусы Transit на первом месте в своем сегменте в России.
И мы продолжим инвестировать в развитие этого подразделения. Кроме того, у Ford на российском рынке также очень сильная линейка кроссоверов: EcoSport, Kuga, Explorer. И мы намерены и дальше развивать это направление.
У нас есть и другие модели в сегменте SUV, например Ford Edge, однако прежде чем вывести модель на рынок, мы должны понимать, в каких объемах она будет продаваться, чтобы грамотно локализовать производство. Сейчас все модели, представленные в России, собираются вместе с Sollers, что значительно расширяет наши производственные и технические возможности здесь. Также продолжим выпускать Ford Focus под Санкт-Петербургом до тех пор, пока будут востребованными машины этого класса.
Российский рынок вновь растет — и это великолепно. Россия для Ford — как раз тот рынок, на котором мы хотим как можно дольше оставаться и быть конкурентоспособными, поэтому продолжим вкладывать сюда деньги.
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