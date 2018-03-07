Дилер отзывает более трех тысяч автомобилей Jeep и Chrysler в России

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный дилер автомобилей Jeep в РФ "ЭфСиЭй РУС" отзывает более 3,3 тысячи автомашин, проданных в РФ, из-за возможной неисправности диодов в генераторе, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 3,306 тысячи автомобилей марок Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, реализованных с сентября 2010 года по июль 2017 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность диодов в генераторе в случае их перегрева из-за циклических нагрузок, вызванных работой электрогидравлического усилителя рулевого управления. При выходе диодов из строя генератор не может вырабатывать достаточное количество электроэнергии, из-за чего двигатель и электрооборудование автомобиля могут отключиться", — говорится в сообщении.

Кроме того, неисправные диоды могу вызвать короткое замыкание, сопровождаемое сильным нагревом, и как следствие возрастает риск перегрева находящихся рядом двигателей, добавляется в сообщении.

На автомобилях, попавших под отзыв, будет произведена проверка номера детали генератора, и в случае необходимости – его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.