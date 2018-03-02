"Группа ГАЗ" начала продажи микроавтобусов "Газель Next" на Филиппинах

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Группа ГАЗ" начала продажи микроавтобусов "Газель Next" и "Газель Next Citiline" на Филиппинах, сообщает компания.
Gazelle Motors Corp. является "дочкой" крупнейшей филиппинской диверсифицированной бизнес-группы Eastern Petroleum, которая активно участвует в государственной программе модернизации общественного транспорта.
"Старт продаж многофункциональных и надежных автобусов "Газель Next" — это первый этап нашего выхода на филиппинский рынок, который интересен и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения участия в масштабной программе обновления общественного транспорта. Уверен, что с таким сильным партнером как Eastern Petroleum мы сможем быстро и уверенно развиваться на рынке", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента по продажам и маркетингу "Группы ГАЗ" Кристиана Кремера.
"Группа ГАЗ" – крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании – машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый Элемент". Объединяет 13 предприятий в 8 регионах России.