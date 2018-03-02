"Группа ГАЗ" начала продажи микроавтобусов "Газель Next" на Филиппинах

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Группа ГАЗ" начала продажи микроавтобусов "Газель Next" и "Газель Next Citiline" на Филиппинах, сообщает компания.

"Продажи и послепродажное обслуживание автомобилей ГАЗ будут вестись на базе 5 дилерских центров Gazelle Motors Corp. на Филиппинах, а также через партнерские станции технического обслуживания, которые сегодня насчитывают более 35 точек по всей стране", — говорится в сообщении.

Gazelle Motors Corp. является "дочкой" крупнейшей филиппинской диверсифицированной бизнес-группы Eastern Petroleum, которая активно участвует в государственной программе модернизации общественного транспорта.

Соглашение о сотрудничестве между "Группой ГАЗ" и Eastern Petroleum было подписано в сентябре 2017 года. Компании договорились о поставках в страну линейки "Газель Next", которая соответствуют требованиям госпрограммы обновления общественного транспорта на Филиппинах. В рамках ее реализации предполагается заменить технику на новую, отвечающую высоким экологическим стандартам, а также организовать более 150 новых автобусных маршрутов.

"Старт продаж многофункциональных и надежных автобусов "Газель Next" — это первый этап нашего выхода на филиппинский рынок, который интересен и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения участия в масштабной программе обновления общественного транспорта. Уверен, что с таким сильным партнером как Eastern Petroleum мы сможем быстро и уверенно развиваться на рынке", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента по продажам и маркетингу "Группы ГАЗ" Кристиана Кремера.

"Группа ГАЗ" – крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании – машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый Элемент". Объединяет 13 предприятий в 8 регионах России.