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Названы самые угоняемые автомобили в России

04:0202.03.2018
(обновлено: 04:27 02.03.2018)
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© Fotolia / Tomasz ZajdaУгонщик автомобиля. Архивное фотоУгонщик автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Автомобили марок Lexus и Toyota оказались самыми угоняемыми авто в 2017 году в России, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.

Водители на месте ДТП
© Depositphotos / kalinovsky
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Согласно данным отдельных страховых компаний, угонщики также проявляют интерес к маркам Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Infiniti, Jeep, Hyundai, Kia, Nissan, Land Rover, Cadillac, ВАЗ и УАЗ.

В Москве по частоте угонов лидируют Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai, в Петербурге — BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai, в других регионах — Toyota, Mazda, Kia и Hyundai.

В список угоняемых моделей вошли Toyota Camry, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Lexus LX, Lexus NX, Hyundai Solaris, Hyundai IX35, Mazda CХ-5, Mazda 6, Kia Sportage, Kia Rio, BMW 5, BMW 1, BMW 7, УАЗ 3163 Patriot, ВАЗ Granta, Mitsubishi Pajero, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Mercedes-Benz G, Mercedes-Benz S, Jeep Grand Cherokee, Nissan Almera, Nissan Murano, Infiniti QX70, Cadillac Escalade.

Страна седанов

Угон автомобиля
© Fotolia / Daniel Jędzura
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По словам начальника отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгения Попкова, в лидерах традиционно популярные среди угонщиков автомобили бизнес-класса. "Не зря же Россию именуют страной седанов", — заявил он.

Вместе с тем Попков отметил, что количество полноприводных автомобилей в статистике угонов стабильно растет год от года.

"Сказывается трансформация автомобильного рынка в целом, россияне все чаще выбирают внедорожные и вседорожные модификации. А так как большинство угонов совершается по принципу "что плохо стоит", то подобная динамика закономерна", — добавил Попков.

Основные причины угонов, по словам управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств группы "Ренессанс Страхование" Сергея Демидова, сохраняются прежними – автомобили массового спроса разбирают на запчасти, люкс и премиум перегоняют в другие регионы с изменением vin-номеров.

Убытки страховщиков

Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Страховщики рассказали и об убытках, которые они понесли в 2017 году из-за угонов.

Так, выплаты "АльфаСтрахование" по угонам в России в 2017 году составили 597,6 миллиона рублей против 578,2 миллиона рублей в 2016 году.

Общая сумма убытков "Ренессанс Страхование" за 2017 год по угонам составила более 365 миллионов рублей.

"Всего по риску "угон" в 2017 году заявлено обращений на 537 миллионов рублей", — сообщил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК "Согласие" Андрей Ковалев. Он подчеркнул, что тенденция в части угонов в целом по стране, а также в регионах по их компании положительная, и краж автомобилей по сравнению с прошлым годом стало меньше.

Ковалев также отметил, что доля убытков с признаками мошенничества у них составляет 10%.

Страховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний
© РИА Новости / Максим Богодвид
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А Попков рассказал, что в МАКСе случаи мошенничества по каско в общем количестве убытков составляют незначительный объем. "В компании применяются продвинутые технологии скоринга и оценки потенциальной убыточности по автомобилям, заявляемым на страхование, и их владельцам. Поэтому вероятность того, что в портфель компании попадет серийный мошенник, крайне низка", — сообщил он.

А вот попытки мелкого бытового мошенничества, когда, к примеру, владелец пытается отремонтировать больше деталей, чем было повреждено на самом деле, по его словам, компания регистрирует регулярно.

"Впрочем, на экономике автострахования они сказываются незначительно — нашим экспертам по урегулированию хватает опыта и знаний, чтобы вовремя идентифицировать недобросовестные действия страхователей и пресечь их еще до того, как счета на оплату убытка попадают в бухгалтерию", — заключил Попков.

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