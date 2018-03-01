В Шанхае впервые разрешили тестирование "умных" авто на общественной дороге

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Власти Шанхая выдали автопроизводителям три первых разрешения на тестирование "умных" автомобилей на общественной дороге, таким образом езда беспилотных автомобилей на дорогах стала законной, сообщает агентство Синьхуа.
Власти Шанхая планируют открыть еще больше городских дорог для тестирования беспилотных автомобилей, дополняется в сообщении.
До настоящего времени тестирование беспилотных автомобилей в Китае было незаконным. В июле прошлого года дорожная полиция Пекина начала расследование после того, как в СМИ появились сообщения о тестировании на улицах города беспилотного автомобиля компании Baidu Inc, в котором находился сам глава корпорации Робин Ли. По китайским законам, транспортное средство не может выезжать на дорогу без квалифицированного водителя за рулём.