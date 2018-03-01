В Шанхае впервые разрешили тестирование "умных" авто на общественной дороге

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Власти Шанхая выдали автопроизводителям три первых разрешения на тестирование "умных" автомобилей на общественной дороге, таким образом езда беспилотных автомобилей на дорогах стала законной, сообщает агентство Синьхуа.

Два разрешения получила шанхайская компания SAIC Motor, третье — стартап, занимающийся разработкой электромобилей, Nio. Разрешение позволяет операторам использовать 5,6 километра общественной дороги в районе Цзядин в Шанхае, которая стала пилотной зоной для тестирования умных автомобилей, передает агентство.

Власти Шанхая планируют открыть еще больше городских дорог для тестирования беспилотных автомобилей, дополняется в сообщении.

Представитель компании SAIC Motor Чжан Чэн, слова которого приводит агентство, отметил, что тестирование на общественных дорогах поможет собрать полезные данные относительно условий реального дорожного движения для тестирования автономных функций вождения умных автомобилей.

До настоящего времени тестирование беспилотных автомобилей в Китае было незаконным. В июле прошлого года дорожная полиция Пекина начала расследование после того, как в СМИ появились сообщения о тестировании на улицах города беспилотного автомобиля компании Baidu Inc, в котором находился сам глава корпорации Робин Ли. По китайским законам, транспортное средство не может выезжать на дорогу без квалифицированного водителя за рулём.