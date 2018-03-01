"АвтоВАЗ" планирует в 2018 году нарастить поставки на экспорт

КАЗАНЬ, 1 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в 2018 году увеличить поставки на экспорт, заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

"В прошлом году мы поставили на экспорт 24 тысячи автомобилей, что составило прирост на 27%… В этом году также рассчитываем увеличить свою долю экспорта", — сказал Птачек, отказавшись уточнить, каким может быть рост экспорта в текущем году. Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что экспорт автомобилей компании в 2017 году вырос на 31% — до 24 тысяч единиц.

Птачек отметил, что прирост поставок по экспорту в прошлом году произошел после долгих лет снижения по экспорту, поскольку экспорт был определён одним из основных направлений развития компании. В частности, по его словам, были возобновлены поставки автомобилей на Кубу, освоены новые рынки — такие, как Китай и Иордания.

Птачек сообщил, что сейчас "АвтоВАЗ" находится на стадии переговоров по новым экспортным контрактам на 2018 год, в том числе в новые страны. "Наша цель в этом году — продолжить рост поставок на экспорт", — подчеркнул он, отметив преждевременность раскрытия деталей этой работы. Исполнительный вице-президент уточнил, что, например, на Кубу в конце прошлого года было отправлено 300 автомобилей, на этот год ведутся переговоры о поставке гораздо большего количества автомобилей.

"Хотим также увеличить наше присутствие на нашем традиционном рынке — в Египте. В Египте наш партнёр производит автомобили на основе наших машкомплектов. В прошлом году это производство практически не работало, в этом году планируем, что оно возобновит работу", — сказал он.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.