Раскрыты характеристики нового седана Toyota Camry для российского рынка

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В базе данных Росстандарта размещено одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на седан Toyota Camry нового поколения (XV7). Автомобиль будет производиться на собственном заводе марки под Санкт-Петербургом и оснащаться тремя бензиновыми двигателями мощностью от 150 до 249 лошадиных сил.

Базовым мотором для седана Camry станет 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый мотор 6AR-FSE с отдачей 150 л.с. и 192 Нм. Более дорогая версия предусматривает агрегат объемом 2,5 литра серии 2AR-FE мощностью 181 л.с. и 231 Нм максимального крутящего момента. Оба этих двигателя будут комплектоваться исключительно шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Топовым вариантом станет Toyota Camry с 3,5-литровым двигателем V6 2GR-FKS (249 л.с. и 356 Нм). Мотор пришлось дефорсировать (в США он выдает 305 л.с.) для более низкой налоговой ставки. Крутящий момент на передние колеса у такой машины поступает через восьмиступенчатый автомат.

© Фото : Toyota Автомобиль Toyota Camry © Фото : Toyota Автомобиль Toyota Camry

Все двигатели адаптированы для использования бензина с октановым числом АИ-92. В список базового оборудования модели войдут климат-контроль, электронная система контроля устойчивости (VSC), полноразмерное запасное колесо, система мониторинга давления воздуха в шинах, а также система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

© Фото : Toyota Автомобиль Toyota Camry © Фото : Toyota Автомобиль Toyota Camry

Дебют Toyota Camry нового поколения состоялся на автосалоне в Детройте в январе 2017 года. Судя по ранее опубликованным патентным изображениям на сайте Роспатента, внешне седан для России будет в точности повторять американскую версию. Продажи стартуют в апреле, цены компания пока не раскрывает.