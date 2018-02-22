МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь автомобилисты обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку.
Кроме того, новый регламент запрещает эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.
Также автовладельцы больше не могут использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.
Водителей машин, не прошедших ТО, предлагают наказывать штрафами в размере 800 рублей.