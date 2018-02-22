Названы марки автомобилей, которые меньше всего теряют в цене

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг автомобилей по индексу остаточной стоимости, который показывает, насколько конкретная модель теряет в цене за определенное время.

Среди представителей марок среднего сегмента лидером стала японская Mazda (сохранность остаточной стоимости — 97,32%). Второе место заняла Toyota (94,98%), третье — Subaru (90,60%).

В премиальном классе победителем стал шведский бренд Volvo с показателем сохранности остаточной стоимости 87,06%. За ним располагается японский Lexus (82,35%), замыкает тройку лидеров немецкий Porsche (82,02%).

В агентстве отмечают, что меньше всего теряют в цене те автомобили, которые в течение трех лет подорожали сильнее всего.