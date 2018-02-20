Audi отзывает в России почти пять тысяч автомобилей из-за риска возгорания

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный дилер Audi в России отзывает почти пять тысяч автомобилей A4, A5, Q5 из-за проблем с климатической установкой, сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной называется возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки.

"В редких случаях это может привести к оплавлениям и возгоранию", — отмечается в сообщении.

Отзыву подлежат 4857 автомобилей, проданных с 2011 по 2016 год. Представители ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев этих машин, и те должны будут обратиться в ближайший дилерский центр.

Все автомобили отремонтируют бесплатно.