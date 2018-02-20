Названы самые популярные марки автомобилей в России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" назвало десятку самых распространенных марок машин среди российских автолюбителей.

По данным агентства, на 1 января в России насчитывалось почти 42,4 миллиона легковушек. Примерно треть из них — отечественные авто марки Lada — 13,87 миллиона машин.

Второе место заняла японская Toyota — 3,76 миллиона машин. Тройку самых популярных автомобильных брендов замкнул еще один японский производитель — Nissan (2,01 миллиона единиц).

Следом за лидерами идут две корейские марки — Hyundai (1,87 миллиона) и KIA (1,68 миллиона).

В десятку также вошли машины французского бренда Renault (1,66 миллиона), американские Chevrolet (1,63 миллиона) и Ford (1,35 миллиона), немецкие Volkswagen (1,51 миллиона) и авто от японской компании Mitsubishi (1,16 миллиона).

Показатели остальных марок находятся ниже отметки в миллион экземпляров, отметили в агентстве.