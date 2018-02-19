Стало известно, когда правительство пересядет на машины проекта "Кортеж"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство РФ может пересесть на автомобили проекта "Кортеж" в конце этого года или начале следующего, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он также отметил, что из всего предполагаемого модельного ряда, сам он, скорее всего, пересядет на седан, но также его интересует внедорожник.
"Лично я дождусь появления внедорожника. Мы до конца следующего года должны выпустить и добавить к линейке этот автомобиль. Скорее всего, у меня, как и у других членов правительства, будет седан. Правда, сомневаюсь, что в этом году удастся пересесть на него", — рассказал Мантуров.
Мантуров также заявил о сильном изменении отечественного автопрома в последние годы: "Не буду уходить в советский период, говорить о том, что мы тогда производили и за что нас критиковали, но сегодня мы производим совершенно другие автомобили, другого качества и на других платформах".