МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство внесло изменения в правила прохождения техосмотра. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ обязывает владельцев автомобилей укомплектовать транспортное средство не только аварийным знаком остановки, но и аптечкой.

Кроме того, согласно постановлению, запрещается эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. Если водитель использует шипованную резину, то установить ее необходимо на все четыре колеса.

Новые правила запрещают устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленки на фары, а также демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели.