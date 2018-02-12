Названы самые популярные в России европейские автомобили

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых продаваемых в России европейских автомобилей по итогам 2017 года.

Первое место в списке занял Volkswagen Polo. В прошлом году было продано свыше 48 тысяч автомобилей данной модели. На втором месте расположился кроссовер Renault Duster, продажи которого в 2017 году достигли почти 44 тысяч единиц. Тройку самых популярных замкнуло еще одно "детище" французской корпорации Renault Kaptur. В 2017 году реализовано почти 31 тысяча машин этой модели.

В десятку самых популярных европейских автомобилей также вошли Renault Logan, Renault Sandero, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia, BMW X5 и Mercedes-Benz GLC.

В целом за прошедший год в России реализовано более 403 тысяч новых легковых автомобилей европейских марок, что почти на 12 процентов больше по сравнению с 2016 годом. Таким образом, европейские автомобили заняли четверть российского рынка.