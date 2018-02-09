Мантуров рассказал о президентском лимузине проекта "Кортеж"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президентский лимузин проекта "Кортеж" прошел испытания и соответствует требованиям безопасности, заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Его проверяли два года. Конечно, он соответствует (безопасности — ред.)", — сказал министр.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Мантуров ранее сообщал, что российский автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году, и избранный глава государства приедет на церемонию уже на новой машине.