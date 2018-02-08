Названы самые популярные в России китайские автомобили

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Самым продаваемым в России автомобилем китайской марки за 2017 год стал Lifan X60, сообщает агентство "Автостат".
Кроме того, в пятерку лидеров вошел Chery Tiggo (1519 штук) и Haval H6 (1434 шутк).
Всего, по данным агентства, за прошлый год в Росси было реализовано около 32 тысяч автомобилей китайских марок, что на 4% превышает показатель 2016 года.
Ранее "Автостат" сообщал, что самым продаваемым автомобилем в России стал Kia Rio — за 2017 год было реализовано 96 689 машин.