Чемезов заявил, что глава "АвтоВАЗа" будет сменен

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава "АвтоВАЗа" будет сменен ввиду назначения Николя Мора руководителем регионального подразделения Renault, кандидатуру предложат французы, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения (регион Евразия) Renault, сейчас подбирают они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение", — сказал Чемезов.

Renault в декабре сообщала, что президент "АвтоВАЗа" Mор с 1 января 2018 года также займет должность операционного директора группы Renault в Евразии. Тогда отмечалось, что при этом он сохранит должность президента "АвтоВАЗа".

Николя Мор был назначен на должность президента "АвтоВАЗа" в апреле 2016 года. С июня 2016 года входит в совет директоров компании. В 2014 году Мор являлся управляющим директором Groupe Renault Romania и генеральным директором Automobile Dacia.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.