Названы самые дорогие автомобили в России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых дорогих автомобилей, представленных на российском рынке.
Также в пятерку самых дорогих автомобилей вошли Bentley Mulsanne (23 534 000 рублей) и спорткар Ferrari 812 (22 400 000).
Рейтинг составили на основании данных, собранных в конце прошлого года. По информации агентства, всего в декабре 2017 года россияне потратили на новые автомобили 215,8 миллиарда рублей, а за весь прошлый год — 1,767 триллиона.