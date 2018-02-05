Названы самые дорогие автомобили в России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых дорогих автомобилей, представленных на российском рынке.

Первое место досталось лимузину Rolls-Royce Phantom, стоимость которого составляет 35 865 000 рублей. Второе и третье места заняли модели той же марки — Rolls-Royce Dawn и Rolls-Royce Ghost, которые оцениваются в 28 168 000 и 24 700 000 рублей соответственно.

Также в пятерку самых дорогих автомобилей вошли Bentley Mulsanne (23 534 000 рублей) и спорткар Ferrari 812 (22 400 000).

Рейтинг составили на основании данных, собранных в конце прошлого года. По информации агентства, всего в декабре 2017 года россияне потратили на новые автомобили 215,8 миллиарда рублей, а за весь прошлый год — 1,767 триллиона.