МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Сергей Белоусов. В современном автопроме моделей с жизненным циклом более 15 лет — пересчитать по пальцам. Chevrolet Niva как раз из таких: выпускается с 2002 года, однажды обновилась и с тех пор лишь дополняется необходимыми (в основном по закону) опциями вроде ABS и подушки безопасности. Проект "Нивы" второго поколения запустили задолго до финансового кризиса 2014-го, однако новинку с золотистым крестом Луи Шевроле мы до сих пор не видели. Увидим ли — большой вопрос, в котором разбиралось РИА Новости.

Когда трава была зеленее

На Московском международном автосалоне в августе 2014 года стенд Chevrolet привлек большое внимание — здесь красовался концептуальный внедорожник Niva II. Автомобиль был тщательно запакован во внедорожный обвес, "обут" в "зубастые" шины, оснащен лебедкой и источал голубоватый свет, бьющий из диодных фар и дополнительных ламп на крыше. Ровно через год проект впервые признали несостоявшимся.

Работа над новой генерацией детища совместного предприятия GM-АвтоВАЗ началась, предположительно, в 2010 году. Тогдашнее руководство компании выбрало подрядчиком итальянскую фирму BLUE Group Engineering & Design, которая взяла на себя ответственность за создание не только облика машины, но и его конструкции.

Пока готовился первый концепт, СМИ распространяли о нем правдивые и не очень данные. Автором дизайна официально объявили чеха Ондрея Коромаза — сотрудника китайского подразделения General Motors и создателя облика "заряженного" Chevrolet Aveo RS образца 2010 года. Он снабдил прототип короткими свесами и скошенными бамперами для лучшей проходимости, сделал кузов почти на 30 сантиметров длиннее Chevrolet Niva текущего поколения, приблизив габариты концепта к основному конкуренту — Renault Duster.

Тогда же заговорили об автоматической коробке передач и о новом бензиновом 1,8-литровом моторе, который концерн PSA Peugeot Citroen производил для китайского рынка (у GM и французов сложились тесные связи, что в итоге и привело к продаже PSA марки Opel). Импортные моторы, кстати, еще в 2002 году предполагалось устанавливать на первые "Шнивы" в экспортном варианте. Однако дальше версии Niva FAM-1 c мотором Opel 1.8, выпущенной в ничтожном количестве (около тысячи штук), дело не пошло.

В общем, проект выглядел жизнеспособным с любой стороны, первые машины должны были сойти с нового конвейера в начале 2017-го. Не хватало только денег, которые планировалось взять в кредит под гарантии государства. И тут грянул кризис.

Пациент ни жив, ни мертв

Сразу после автосалона 2014 года рубль начал свое эпическое падение, и продажи новых автомобилей сразу сократились. Концерн General Motors не выдержал первым, объявив в марте 2015-го о реорганизации бизнеса в России: марка Opel совсем ушла с рынка, от Chevrolet остались только истинно американские модели вроде Tahoe, заводы GM под Санкт-Петербургом были закрыты. GM-АвтоВАЗ продолжал жить своей жизнью и порождать вокруг себя все новые слухи.

Первый тревожный звоночек прозвучал тогда же, в марте 2015-го: совместное предприятие американцев и россиян в Тольятти приостанавливает строительство завода, где должна была выпускаться Niva II. Проект был заморожен — как и сроки выхода автомобиля нового поколения. Такое решение было принято тогдашним руководителем АвтоВАЗа Бу Андерссоном и главой СП GM-АвтоВАЗ Ромуальдом Рытвински.

Причин было несколько. Во-первых, 200 миллионов долларов, заложенных на проект Chevy Niva II, уже не хватало. Требовалось вдвое, а то и втрое больше. Во-вторых, помощи от Волжского автозавода ждать не приходилось, ведь для него новая "Нива" — прямой конкурент собственной разработке Lada 4x4 следующего поколения. Поговаривали даже, что банкротство СП выгодно АвтоВАЗу. Хотя было и другое мнение: проект полностью готов и способен принести прибыль обоим владельцам совместного предприятия, поскольку на мощностях ВАЗа должны были производиться кузова и двигатели. Да-да, речи о моторах Peugeot уже не шло.

Наши дни

Больше года о новой Chevrolet Niva не было слышно ничего, кроме предположений различных СМИ. И как гром среди ясного неба прозвучало заявление губернатора Самарской области Николая Меркушина: правительству дано поручение рассмотреть варианты поддержки проекта нового внедорожника с суммой кредита 12-14 миллиардов рублей. Для сравнения, по последним данным, на проект "Кортеж", разрабатываемый с нуля, государство намерено выделить 12,4 миллиарда рублей. Интересно и то, что докризисные планы по выпуску 120 тысяч машин в год и объему производства на сумму 100 миллиардов рублей так и не поменялись, хотя российский рынок новых автомобилей продолжал стремительно сжиматься.

Это породило еще больше слухов, но кредит ни один из крупных банков не одобрял. В январе 2017 года информагентства распространили информацию о том, что Минпромторг готов предоставить госгарантии GM-АвтоВАЗ на реализацию проекта Chevrolet Niva II. Положительное заключение якобы было направлено в Минэнокомразвития, кредитором называли Сбербанк, а затраты оценивались в 21,5 миллиарда рублей.

© "Джи Эм - АВТОВАЗ" Патентное изображение серийной версии Chevrolet Niva II © "Джи Эм - АВТОВАЗ" Патентное изображение серийной версии Chevrolet Niva II

Последняя на данный момент встреча Николая Меркушина и руководства СП состоялась в мае 2017-го. Тогда финансовый директор GM-АвтоВАЗ Дмитрий Соболев уверял, что бизнес-план готов, уровень инвестиций определен. Губернатор сообщил, что АвтоВАЗ в целом поддержал проект. Как и министерство промышленности и технологий Самарской области, всячески лоббировавшее запуск в производство нового автомобиля.

"С новой машиной они (GM-АвтоВАЗ. — Прим. ред.) далеко шагнут вперед и, как считают специалисты, на пять лет будут опережать конкурентов в своем сегменте", — говорил Меркушин.

© "Джи Эм - АВТОВАЗ" Патентное изображение серийной версии Chevrolet Niva II © "Джи Эм - АВТОВАЗ" Патентное изображение серийной версии Chevrolet Niva II

Через два дня GM-АвтоВАЗ остановил конвейер: ООО "Завод Автокомпонент" внезапно прекратил поставки комплектующих для текущей генерации Chevrolet Niva. Долгожданного кредита никто не получил, а Меркушина на посту губернатора сменил Дмитрий Азаров.

Быть или не быть

В конце января 2018 года из базы данных Роспатента стало известно, что GM-АвтоВАЗ не продлил патенты на Chevrolet Niva II. Оплатить госпошлину совместное предприятие должно было еще 26 августа прошлого года, но по каким-то причинам это не сделано. Среди просроченных документов: общий вид автомобиля, интерьер, бамперы, оптика, а также другие элементы дизайна внедорожника. Их общий статус в базе данных: "может прекратить свое действие".

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ функционирует как ни в чем не бывало: Chevrolet Niva выпускаются по графику, в том числе юбилейные версии, с апреля прошлого года машинокомплекты поставляются в Казахстан на завод "СарыаркаАвтоПром", где внедорожники производят методом крупноузловой сборки для продажи на местном рынке. Однако перспективы нового поколения модели по-прежнему туманны.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе GM-АвтоВАЗ, окончательное соглашение по поддержке акционерами проекта Chevrolet Niva нового поколения пока не достигнуто, а патенты на автомобиль новой генерации "будут продлены в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством РФ".