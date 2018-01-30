Депутат предложил не лишать водителей прав за непропуск пешеходов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков предлагает отказаться от лишения водителей прав за непропуск пешеходов и нарушения при повороте налево и развороте.

"Поворот на разворот налево, когда ты не видишь разметки, когда знаки иногда противоречат этой разметке, этих знаков куча, их просто не успеваешь сфотографировать глазами и так далее. Делать из этого лишенческую статью — нет. Коллеги согласились, мы будем убирать непропуск пешехода,(поворот) налево и разворот", — сказал Лысаков журналистам в ходе пресс-конференции "Новые законодательные инициативы в области дорожной безопасности" в МИА "Россия сегодня".

Парламентарий заявил, что предложит соответствующие поправки в законодательство. "Но в качестве компромисса мы поднимем штрафы за это единичное административное правонарушение… То есть поднимем штрафы, но уберем статью как лишенческую", — добавил он.