Названы самые угоняемые автомобили в России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Аналитики компании "Цезарь Сателлит", занимающейся администрированием систем безопасности для авто и недвижимости, составили список самых угоняемых машин за 2017 год.

Лидером рейтинга стали "Лады": в прошлом году владельцы лишились 5756 автомобилей этого концерна. На втором месте расположилась Toyota — 3797 машин. Третьей по популярности среди угонщиков маркой стала Hyundai — 2056.

В первую пятерку также вошли Kia (1890) и Nissan (1197). Всего в списке фигурируют машины двадцати производителей. Замыкают рейтинг модели от Chevrolet, Land Rover, Audi и УАЗ — в среднем по 350 угонов на каждого.

По данным компании, за год в стране было совершено порядка 34 тысяч случаев похищений автомобилей.