Депутат предложил ограничить скорость движения в городах до 50 км в час

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысаков предложил ограничить максимальную скорость для автомобилей в городах пятьюдесятью километрами в час, при этом сохранив практику "плюс 20 километров в час".

Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция Лысакова на тему: "Новые законодательные инициативы в области дорожной безопасности".

"Я буду наставить на том, чтобы (плюс) 20 (километров в час к указанной на знаке скорости) осталось, но в городах снизили до 50 (километров в час). Тогда будет баланс… Но в любом случае, я оговариваюсь, что водитель должен выбирать тот скоростной режим, который обеспечит безопасность", — сказал Лысаков журналистам во вторник.