Названы лучшие марки машин по версии российских автомобилистов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг автомобилей, которыми россияне довольны больше всего.

Первое место в списке заняла шведская марка Volvo, набравшая в среднем 90,2 балла из 100 возможных. На второй строчке оказался Land Rover (89,8), а на третьей — BMW (89,5). Далее следуют Lexus и Audi, имеющие 89,3 и 89,2 балла.

В первую десятку также вошли Mercedes-Benz, Honda, Mazda, Toyota и Opel.

При составлении "индекса удовлетворенности автомобилем" учитывалось мнение автовладельцев по таким показателям как дизайн, динамика разгона, качество сборки, стойкость лакокрасочного покрытия, надежность, обзорность и безопасности, управляемость и устойчивость на дороге, функциональность, шумоизоляция и эргономичность. В опросе приняли участие более 3000 автовладельцев.