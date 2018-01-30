Названы лучшие марки машин по версии российских автомобилистов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг автомобилей, которыми россияне довольны больше всего.
В первую десятку также вошли Mercedes-Benz, Honda, Mazda, Toyota и Opel.
При составлении "индекса удовлетворенности автомобилем" учитывалось мнение автовладельцев по таким показателям как дизайн, динамика разгона, качество сборки, стойкость лакокрасочного покрытия, надежность, обзорность и безопасности, управляемость и устойчивость на дороге, функциональность, шумоизоляция и эргономичность. В опросе приняли участие более 3000 автовладельцев.