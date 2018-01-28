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Авто

Высоко над дорогой задешево: самые доступные кроссоверы на российском рынке

08:0028.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкНа Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. За прошедший год номенклатура кроссоверов стоимостью до миллиона рублей заметно расширилась. Наибольшую активность на этом фронте продемонстрировали китайские компании и, как ни странно, отечественные бренды. РИА Новости публикует подборку доступных автомобилей, с которыми и в городе комфортно, и на легком бездорожье не страшно.

Чистый маркетинг

Согласно психологии ценообразования, указывать стоимостью товара 1 000 000 рублей неправильно. Покупатель склонен думать, что машина дешевле миллиона, если уменьшить цену, скажем, на десять тысяч или даже на тысячу.

Девушка выбирает новый автомобиль
© Fotolia / Руслан Бородин
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Так, в частности, поступили маркетологи марки SsangYong, "нарисовав" для кроссовера Tivoli ценник в 999 000 рублей. Именно столько стоит комплектация Welcome c 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 л.с. и 6-ступенчатой механической трансмиссией. Увы, но в ней нет даже подогрева сидений и системы стабилизации, зато есть кондиционер и электроподъемники всех стекол. И да, корейский автомобиль, хоть и выглядит как кроссовер, оснащен только передним приводом.

В том же духе действует китайская компания Dongfeng, предложившая россиянам переднеприводный кроссовер AX7 за 990 тысяч рублей. За эту сумму можно приобрести модель с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 2,0-литровым 140-сильным мотором. Зато в списке базового оборудования значатся система стабилизации и даже 7-дюймовый сенсорный экран с Bluetooth, USB и шестью динамиками.

© Фото : Ford Кроссовер Ford EcoSport ST-Line
© Фото : Ford
Кроссовер Ford EcoSport ST-Line

Чуть не дотягивает до миллиона базовая версия Ford Ecosport (950 000 рублей). Минимальная комплектация с 1,6-литровым силовым агрегатом (122 л.с.) и 5-ступенчатой "механикой" оборудована довольно богато: климат-контроль, подогрев сидений, аудиосистема, система стабилизации и много чего еще. Однако все остальные варианты стоят больше миллиона.

Родственники

Renault Kaptur. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Захаров
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Концерн Renault Nissan глубоко пустил корни в России, и его автомобили тщательно дорабатываются для нашего рынка. С одной стороны, это хорошо: машины лучше готовы к суровым условиям эксплуатации, с другой — это сильно задерживает выход новых моделей.

Так и сейчас: второе поколение бюджетного кроссовера Renault Duster уже представлено, однако в России пока продается первое поколение. За 639 тысяч рублей можно купить машину 2017 года выпуска с 1,6-литровым 114-сильным мотором и "механикой". Даже самая дорогая версия "Дастера" едва переваливает за миллион.

© Фото : RenaultRenault Kaptur
© Фото : Renault
Renault Kaptur

Концерн выпускает и более премиальную модификацию кроссовера сразу под двумя именами: Nissan Terrano и Renault Kaptur. Стоят они намного дороже — от 930 и 879 тысяч соответственно, хотя в базе те же двигатели и трансмиссии. Разница обусловлена более дорогой отделкой и набором опций, ну и внешностью тоже.

Наша марка

Среди бюджетных кроссоверов отечественные автомобили занимают особое место: они стоят дешево, но многие из них обладают отличными внедорожными качествами и оснащены полным приводом.

Цифровая платформа УАЗ
© УАЗ
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Например, УАЗ "Патриот" с полным приводом, просторным салоном и 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 л.с. доступен за 699 тысяч рублей. Правда, автоматической трансмиссии у внедорожника пока нет. Еще дешевле УАЗ "Хантер" — 619 тысяч. В его арсенале те же мотор и коробка передач, но более спартанская отделка.

АвтоВАЗ предлагает сразу несколько кроссоверов на любой вкус. Самый проходимый и дешевый — Lada 4x4. Трехдверная модификация стоит 484 тысячи, а самая дорогая Bronto с большими колесами и камуфлированным кузовом — 757 тысяч. Техника на всех моделях одинаковая: 1,7-литровый двигатель (83 л.с.) и 5-ступенчатая "механика".

© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"Перейти в фотобанкНовые универсалы Lada Vesta SW Cross (на первом плане) и Lada Vesta SW автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ"
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
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Новые универсалы Lada Vesta SW Cross (на первом плане) и Lada Vesta SW автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ"

Еще два кроссовера полным приводом похвастать не могут — Lada Xray и Vesta SW Cross созданы на базе легковых автомобилей, но могут похвастать большим дорожным просветом и защитными внедорожными накладками на кузове. Цена первого начинается от 614 900 рублей, второго — от 770 900 рублей.

Если не по нраву брутальный облик Lada 4x4, присмотритесь к Chevrolet Niva. Технически обе модели одинаковы, но из-за облагороженного облика "Шнивы" ее стоимость выше — от 608 000 рублей.

Всенародные любимцы

Самый популярный кроссовер в России на сегодняшний день — Hyundai Creta, и это неслучайно. Цена модели с 1,6-литровым мотором (123 л.с.) и МКП6 — от 820 тысяч рублей, даже версия с полным приводом дешевле миллиона, как и модификация с "автоматом". Добавьте сюда довольно богатую базовую комплектацию, и вот он — бестселлер.

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Creta
© Фото : Hyundai
Автомобиль Hyundai Creta

У другого корейского бренда — Kia — полноприводного бюджетного кроссовера пока нет, но есть два автомобиля, которые вполне годятся на эту роль. Модель Soul — от 902 тысяч рублей, в ее арсенале 1,6-литровый мотор с отдачей 124 л.с. и 6-ступенчатая механическая трансмиссия. А совсем недавно на российский рынок вышла новая модель Kia Rio X-Line. Она еще дешевле — от 775 тысяч. У хетчбэка, построенного на базе седана "Рио", и просвет повыше, и внедорожный обвес присутствует.

"Китайцы" на любой вкус

Китайские компании в бюджетном сегменте плодят кроссоверы активнее всех. Внешность отменная: высокая посадка, внушительный клиренс, однако полного привода не встретишь. Зато это благотворно сказывается на цене.

© Фото : Lifan Автомобиль Lifan Myway
© Фото : Lifan
Автомобиль Lifan Myway

Марка Lifan предлагает сразу три модели, на которых можно отправиться в путешествие по проселочным дорогам: X60 (от 710 тысяч рублей), хетчбэк повышенной проходимости X50 (от 630 тысяч) и большой семиместный универсал Myway (от 840 тысяч). У Марки Cherry есть Tiggo 5 (от 922 тысяч), для которой полноприводную версию пока только обещают, Tiggo 3 (от 799 тысяч) и компактный хетчбэк повышенной проходимости Tiggo 2 (от 673 тысяч).

У китайской марки Zotye кроссовер T600 оснащен турбированным 1,5-литровым двигателем, что для производителей из Поднебесной редкость. Стоит такая машина 810 тысяч рублей. Geely совсем скоро начнет продавать в России новую модель Atlas, на которую возлагает большие надежды. А пока линейка "паркетников" представлена только моделью Emgrand X7 со стартовой ценой 799 тысяч рублей.

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Авто
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей
Интересно, какая связь по мнению редакции РИА между задницей с огромной покрышкой, изображенными на титульном фото, и содержанием статьи?
09:02
28.01.2018
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Сepreu _
А чего я сюда зашёл, не пойму. Меня кроссоверы ведь вообще нисколько не интересуют.
09:53
28.01.2018
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