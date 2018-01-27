Lada вытесняет японских и немецких конкурентов из Китая, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Крупнейшая российская автомобильная компания "АвтоВАЗ" выходит на рынок КНР, что бросает вызов японским и немецким маркам, занимающих в поднебесной ключевые позиции, передает китайский телеканал Феникс.
По мнению телеканала, у российской модели Lada XCODE вполне есть шансы потеснить Honda и Volkswagen на китайском ранке. Флагман "АвтоВАЗа" опирается на технологии итальянских, французских, японских и немецких производителей. Также указывается на современный стиль машины и ее износостойкойсть.
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.