МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство экономического развития предлагает ужесточить наказание за фиктивный техосмотр как для операторов, так и для автовладельцев, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на подготовленные ведомством поправки.

Они направлены на то, чтобы исключить ситуации, когда диагностическая карта выдается владельцу машины, которая не приезжала на пункт ТО. Процесс техосмотра будет фиксироваться на видео, итоговая съемка — загружаться в централизованную базу, а карта по итогам осмотра должна заверяться усиленной электронной подписью эксперта.

Специалистов, разрешивших выехать на дорогу не прошедшим техосмотр машинам, предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей. А за те же действия, совершенные группой лиц по сговору, грозит до четырех лет лишения свободы.

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Водителей машин, не прошедших ТО, предлагают штрафовать на 800 рублей. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, ГИБДД сможет выявить нарушение, даже не останавливая автомобиль, — с помощью дорожных камер. Если же из-за технической неисправности такого авто произойдет ДТП, страховщик получит право выступить с иском к его владельцу.

По данным ГИБДД, в 2017 году из-за технической неисправности произошло более 5,8 тысячи аварий, что на 18,5 процента больше, чем годом ранее.

Систему диагностических карт вместо талона техосмотра ввели в 2012 году. Тогда законодатели доверили проверку автомобилей частным операторам и забрали эту функцию у ГИБДД.