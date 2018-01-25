Renault будет выпускать в России купе-кроссовер, пишут СМИ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Renault в 2019 году на московском автозаводе "Рено Россия" начнет выпускать еще один кроссовер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на три источника.
Это будет кроссовер с новым для Renault кузовом — купе, сообщают два из них: новинка будет собираться на той же платформе, что Duster, самая продаваемая модель марки в России, которую выпускает тот же московский автозавод.
По словам одного из собеседников издания, новинку покажут в августе 2018 года на Московском автосалоне, Как она будет называться, пока не решено, добавил он.
В настоящее время на московском автозаводе помимо Duster выпускаются кроссоверы Renault Kaptur и Nissan Terrano.