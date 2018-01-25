Renault будет выпускать в России купе-кроссовер, пишут СМИ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Renault в 2019 году на московском автозаводе "Рено Россия" начнет выпускать еще один кроссовер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на три источника.

Это будет кроссовер с новым для Renault кузовом — купе, сообщают два из них: новинка будет собираться на той же платформе, что Duster, самая продаваемая модель марки в России, которую выпускает тот же московский автозавод.

По словам одного из собеседников издания, новинку покажут в августе 2018 года на Московском автосалоне, Как она будет называться, пока не решено, добавил он.

Представитель Renault заявил газете, что компания не комментирует планы по обновлению модельного ряда, при этом добавив, что план участвовать в Московском автосалоне в 2018 году не изменился.

В настоящее время на московском автозаводе помимо Duster выпускаются кроссоверы Renault Kaptur и Nissan Terrano.