Mercedes в России отзывает более шести тысяч автомобилей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Mercedes отзывает более 6,6 тысячи автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности, которая может сработать из-за электростатического разряда, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат авто А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2012 по 2014 годы.

"Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz (А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов) является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости доработка рулевой колонки.