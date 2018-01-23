МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. Пожинать плоды богатого на автоновинки 2017 года потребителям придется еще долго. Машины, поступающие в продажу, удовлетворят любые запросы и рассчитаны на любые кошельки. РИА Новости собрало 18 автомобилей, которые появятся на российских дорогах в 2018 году, — от самых изысканных и дорогих до практичных и дешевых.

Lada Vesta Cross

Lada Vesta — бестселлер 2017 года, разошлась в количестве 77 291 экземпляр, став третьим по популярности автомобилем в России. Осенью АвтоВАЗ расширил список модификаций "Весты", предложив покупателям универсал SW и почти кроссовер SW Cross, а в этом году в продажу должна поступить еще одна кросс-версия.

© АвтоВАЗ Концепт Lada Vesta Cross © АвтоВАЗ Концепт Lada Vesta Cross

Речь о седане Vesta Cross, концептуальную версию которого показали на Московском международном автосалоне 2016 года. Прототип оснастили защитным внедорожным обвесом из неокрашенного черного пластика: накладками на арки, пороги, бамперы и нижние части дверей. Оранжевый цвет кузова и контрастная отделка салона концепта уже используются в серийном производстве Vesta SW Cross, также обещаны иные настройки подвески и рулевого управления, увеличенный дорожный просвет и более крупные колеса диаметром 17 дюймов. Точная дата старта продаж пока неизвестна.

Kia Stinger и Sorento Prime

В первом квартале 2018-го компания Kia порадует россиян двумя новинками: спорткаром Stinger и кроссовером Sorento Prime. Производство первого в истории бренда автомобиля класса "гран-туризмо" — "Стингер" — запущено сразу после новогодних праздников на калининградском заводе "Автотор". Самая доступная комплектация модели с 2,0-литровым бензиновым турбомотором Theta II мощностью 247 л.с. (353 Нм), задним приводом и восьмиступенчатым "автоматом" обойдется в два миллиона рублей. До 100 километров в час такая машина разгоняется ровно за шесть секунд.

© Фото : Kia Автомобиль Kia Stinger © Фото : Kia Автомобиль Kia Stinger

Для любителей очень быстрой езды подготовлена версия Stinger GT с 3,3-литровым турбированным двигателем T-GDI мощностью 370 л.с. и 510 Нм, полный привод: с места до сотни ускоряется за 4,9 секунды. Поставки начнутся в марте.

© Фото : Kia Автомобиль Kia Sorento Prime © Фото : Kia Автомобиль Kia Sorento Prime

Месяцем ранее стартуют продажи обновленного кроссовера Sorento Prime. Будут доступны машины с новым 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 249 л.с. и 336 Нм, сопряженным с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Дизель 2.2 CRDI и бензиновый агрегат 2.4 GDI перекочевали со старой версии без изменений. Салон предлагается в одном из четырех цветовых решений (раньше было только два), новые руль, мультимедиа и система активной безопасности.

Volkswagen Teramont

Этот большой внедорожник уже продается в США, но там он известен как Atlas. В России же название "Атлас" закрепили за собой кроссоверы Geely, поэтому немцам пришлось спешно переименовывать свою модель. Остановились на этом варианте — Teramont.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Atlas © Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Atlas

В Северной Америке VW Teramont стоит значительно дешевле Touareg (30 тысяч долларов и 50 тысяч долларов соответственно), при этом он лишь немногим дороже кроссовера Tiguan. Такая ценовая политика многократно повышает шансы новинки на успех, ведь с выходом нового поколения "Тигуана" его продажи в России выросли почти втрое. По предварительным данным, комплектоваться модель будет только бензиновыми моторами 2.0 TSI и 3.6 VR6. Точная дата старта продаж пока неизвестна.

Renault Duster

Представительство Renault не спешит раскрывать сроки выхода нового поколения Duster на отечественный рынок. Хотя машина дебютировала уже дважды: первый раз под европейским брендом Dacia, второй — уже с французским названием "Рено". Дело в том, что российская версия популярного кроссовера глубоко локализована и производится в Москве, поэтому говорить даже об облике новинки еще рано.

© Фото : Renault Автомобиль Renault Duster © Фото : Renault Автомобиль Renault Duster

Есть шанс, что Renault Duster с российскими корнями покажут на Московском международном автосалоне в августе. Если это случится, то велика вероятность начала продаж модели в 2018 году.

Mitsubishi Eclipse Cross

До середины лета Mitsubishi обещает запустить продажи кроссовера Eclipse Cross и в России. Новинка построена на одной платформе с моделями ASX и Outlander, но чуть длиннее первой и чуть короче второй. От бампера до бампера у "Эклипса" 4,4 метра — почти как у Nissan Qashqai.

© Фото : Mitsubishi Автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross © Фото : Mitsubishi Автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross

Для рынков Европы, к которым относится и наша страна, Eclipse Cross комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 163 л.с. (250 Нм), шестиступенчатой механической коробкой передач (в сочетании с полным приводом) либо вариатором с восемью виртуальными ступенями (в сочетании с полным или передним приводом). Цены раскроют позже.

Audi Q8

Как выглядит новый купеобразный паркетник от Audi, только предстоит выяснить: премьера модели Q8 состоится на автосалоне в Женеве в начале марта. Однако предсерийные прототипы уже были замечены на улицах Москвы. Что это значит? Автомобиль точно появится у нас, с его выходом на российский рынок немцы затягивать не намерены.

Как пишет издание "Авторевю", продажи Audi Q8 должны начаться в середине лета. Выпускаться машина будет на заводе в Словакии, где производят соплатформенную модель Q7. Новинка окажется дороже донора на несколько сотен тысяч рублей: то есть минимум четыре миллиона рублей или около того.

BMW X7

Нечто подобное готовят и в BMW: в конце прошлого года баварцы показали концептуальный кроссовер X7, который должен стать серийным этим летом. По слухам, внешность прототипа далека от той, что получит товарный экземпляр. А вот размеры сохранятся — по своим габаритам "немец" ближе всего к британскому Range Rover.

© Фото : BMW Концепт BMW X7 © Фото : BMW Концепт BMW X7

Ожидается, что первые BMW X7 сойдут с конвейера в США во второй половине 2018 года. Судя по графикам выхода более ранних новинок компании, сначала в Россию направят машины из Америки, а затем наладят сборку на калининградском заводе "Автотор". Вероятнее всего, купить кроссовер удастся ближе к концу года.

Volvo XC40

Весной 2018 года в России должны стартовать продажи модели XC40 — самого компактного кроссовера в линейке шведской Volvo. В Европе модель уже доступна с полным приводом и 2,0-литровыми турбированными моторами: дизелем D4 мощностью 190 л.с. и бензиновым T5 с отдачей 247 л.с. Трансмиссия только одна — восьмиступенчатый "автомат".

© Фото : Volvo Автомобиль Volvo XC40 © Фото : Volvo Автомобиль Volvo XC40

Позже обещают трехцилиндровый агрегат, модификации с передним приводом, гибридную и электрическую версии. Что из этого дойдет да нас, пока неизвестно. Цены объявят ближе к дате старта продаж.

Chevrolet Traverse

Второе поколение восьмиместного внедорожника Chevrolet Traverse показали в Детройте ровно год назад. Его ожидали в России еще в прошлом году, но не дождались.

© Фото : Chevrolet Автомобиль Chevrolet-Traverse © Фото : Chevrolet Автомобиль Chevrolet-Traverse

Конкурент Ford Explorer от "Шевроле" должен дополнить скудную линейку марки, которая представлена в нашей стране моделями Tahoe, Camaro и Corvette. Traverse станет самым доступным автомобилем бренда. Двигателя всего два, и оба бензиновые: 2,0-литровый турбомотор мощностью 258 л.с. и 309-сильный атмосферный V6. Тяга к колесам передается через девятиступенчатый "автомат".

Subaru Legacy

Японские седаны покинули российский рынок в конце кризисного 2014 года. Из-за резкого скачка курса валют импорт Subaru Legacy оказался невыгодным. Прошло время, курс устаканился, и компания возвращает эту модель в Россию.

© Фото : Subaru Автомобиль Subaru Legacy © Фото : Subaru Автомобиль Subaru Legacy

Старт продаж ожидается в мае. По аналогии с моделью Outback, на платформе которой построен Legacy, на нашем рынке представят седаны с 2,5-литровым атмосферным мотором мощностью 175 л.с., а также с 3,6-литровым оппозитником с отдачей 260 л.с. Все версии комплектуются вариаторами.

Peugeot 5008

Французы продолжают расширять модельную линейку в России и обещают запустить продажи семиместного кроссовера 5008 уже в первом квартале этого года. Несмотря на внешность, полноприводных версий этого автомобиля не существует. Единственный помощник на бездорожье — система Advanced Grip Control с пятью режимами, среди которых есть движение по снегу, грязи и песку.

© Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 5008 © Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 5008

Зато Peugeot 5008 хорош как универсал: объем багажного отделения 1060 литров, а со сложенными спинками сидений — целых 2150 литров. Информацию о двигателях и комплектациях французы пока официально не предоставляли, но, скорее всего, их будет два: 150-сильный бензиновый 1.6 THP и дизельный 2.0 BlueHDi. Цен также придется подождать.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy

© Фото : Citroen Автомобиль Citroen Jumpy © Фото : Citroen Автомобиль Citroen Jumpy

В первом квартале 2018 года концерн PSA Peugeot Citroen планирует запустить производство фургончиков-близнецов на заводе в Калуге по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. По словам французов, степень локализации Peugeot Expert и Citroen Jumpy — 50%, это очень много, учитывая, что Citroen C4 Седан и Peugeot 408 локализованы сейчас всего на 35%.

Citroen C3 Aircross

Еще одна новинка от Citroen в России (и опять речь идет о первых трех месяцах 2018-го) — компактный кроссовер C3 Aircross.

© Фото : Citroen Автомобиль Citroen C3 Aircross © Фото : Citroen Автомобиль Citroen C3 Aircross

В Европе модель оснащается бензиновыми двигателями семейства PureTech мощностью 82, 110 и 130 л.с., а также дизельными BlueHDi с отдачей 100 и 120 л.с. Какие именно агрегаты предложат россиянам, пока не сообщается.

Lexus LS

Цены на представительский седан Lexus были объявлены 1 декабря прошлого года, однако первые машины поступят к клиентам только в начале нынешнего.

© Фото : Lexus Автомобиль Lexus LS © Фото : Lexus Автомобиль Lexus LS

Базовый седан с 3,5-литровым атмосферным V6 (315 л.с. и 380 Нм) стоит минимум 5 539 000 рублей, а за версию с бензиновым двигателем 3.5 битурбо (421 л.с. и 600 Нм) придется выложить не меньше семи миллионов. Трансмиссия у всех LS одинаковая — десятиступенчатый "автомат".

Hyundai Santa Fe и Tucson

Компания Hyundai готовит для россиян сразу две новинки в 2018 году, и обе — кроссоверы: четвертая генерация Santa Fe и обновленный Tucson. Однако ни тот ни другой автомобиль пока не представлены, поэтому говорить об изменениях и ценах рано.