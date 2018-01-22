Россия не готова к запуску беспилотного транспорта, считают автоэксперты

МОСКВА, 22 янв, РИА Новости. Россия пока не готова к развитию беспилотного транспорта в связи с отсутствием развитой дорожной инфраструктуры, характерной для большинства европейских стран, где условия на дорогах позволяют контролировать движение беспилотного автомобиля, считает представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Самарин.
"Мне, честно говоря, вообще кажется, что мы не готовы пока вообще ни к какому беспилотному транспорту, ведь не секрет, что в других странах абсолютно другая инфраструктура. Для беспилотного транспорта нужна, в том числе, качественная и хорошо заметная разметка … Не думаю, что дороги в том состоянии, в котором они есть, могли бы позволить наличие беспилотного транспорта" — рассказал РИА Новости Самарин.
При этом такие изменения в стратегии имеют место быть, но вопрос их утверждения на сегодняшний день не стоит остро, заявил РИА Новости вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.
Также, по словам Холодова, результативность новой стратегии безопасности дорожного движения зависит от объемов федеральных и региональных бюджетов, выделенных на осуществление, как дорогостоящих мероприятий, так и на реализацию мер, требующих меньших финансовых затрат.
Кроме того, Самарин считает, что существенно уменьшить смертность от ДТП позволит использование пешеходами светоотражающей одежды в ночное время суток.
"Мы можем добиться снижения смертности по одним только простым действиям: обязать пешеходов, как это сделано в скандинавских странах, Финляндии и даже Белоруссии, по-моему, в ночное время суток носить светоотражающую форму и при несоблюдении – нещадно карать рублем" — заключил Самарин.