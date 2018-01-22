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Россия не готова к запуску беспилотного транспорта, считают автоэксперты

19:5522.01.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый беспилотный пассажирский автобус MatrЁshka во время тестового рейса. Архивное фотоПервый беспилотный пассажирский автобус MatrЁshka во время тестового рейса. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 янв, РИА Новости. Россия пока не готова к развитию беспилотного транспорта в связи с отсутствием развитой дорожной инфраструктуры, характерной для большинства европейских стран, где условия на дорогах позволяют контролировать движение беспилотного автомобиля, считает представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Самарин.

Беспилотный автомобиль. Архивное фото
© AFP 2018 / Angelo Merendino
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник заявил, что необходимы изменения в законодательство в связи с развитием беспилотного транспорта в стране. Данные изменения постепенно могут затронуть принятую ранее стратегию безопасности дорожного движения.

"Мне, честно говоря, вообще кажется, что мы не готовы пока вообще ни к какому беспилотному транспорту, ведь не секрет, что в других странах абсолютно другая инфраструктура. Для беспилотного транспорта нужна, в том числе, качественная и хорошо заметная разметка … Не думаю, что дороги в том состоянии, в котором они есть, могли бы позволить наличие беспилотного транспорта" — рассказал РИА Новости Самарин.

При этом такие изменения в стратегии имеют место быть, но вопрос их утверждения на сегодняшний день не стоит остро, заявил РИА Новости вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

Беспилотный электромобиль Jaguar Future Type Concept. Архивное фото
© Фото : Jaguar
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По мнению автоэксперта, в соответствии с действующим кодексом, гражданская ответственность при каком-либо дорожно-транспортном происшествии может быть привязана как к отдельному физическому лицу, так и к организации, которая осуществляет перевозку. В случае с уголовной ответственностью, вина за произошедший инцидент может быть возложена только на конкретного человека. Ответственность за происшествие с участием беспилотного транспорта может быть возложена на персонал, контролирующий его работу и определяться судом индивидуально, исходя из обстоятельств каждого конкретного случая, пояснил Холодов.

Также, по словам Холодова, результативность новой стратегии безопасности дорожного движения зависит от объемов федеральных и региональных бюджетов, выделенных на осуществление, как дорогостоящих мероприятий, так и на реализацию мер, требующих меньших финансовых затрат.

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© РИА Новости / Tesla Motors
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"Эффективность новой стратегии зависит от того, будут ли эти цели подкреплены рублем. Потому как дешевые меры – они уже все использованы и приняты: камеры поставлены, штрафы увеличены, сотрудники ДПС сокращены или им увеличены зарплаты, а вот дорогостоящие меры, такие, как освещение, подземные переходы, дороги с физическим разделением, к примеру, они требуют серьезных капиталовложений" — отметил эксперт.

Кроме того, Самарин считает, что существенно уменьшить смертность от ДТП позволит использование пешеходами светоотражающей одежды в ночное время суток.

"Мы можем добиться снижения смертности по одним только простым действиям: обязать пешеходов, как это сделано в скандинавских странах, Финляндии и даже Белоруссии, по-моему, в ночное время суток носить светоотражающую форму и при несоблюдении – нещадно карать рублем" — заключил Самарин.

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