Штрафы за нарушение ПДД направят в региональные дорожные фонды

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об изменении порядка формирования региональных дорожных фондов, которым предусмотрена передача штрафов за нарушение правил дорожного движения в региональные дорожные фонды, говорится в сообщении кабмина.

"Законопроектом предлагается установить, что штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения направляются в региональные дорожные фонды. Цель законопроекта — определение дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов федерации для решения задач по увеличению объёмов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и расходов на их содержание", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объём доходов консолидированных бюджетов субъектов федерации от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в 2016 году составил до 60 миллиардов рублей.

Проект подготовлен Минтрансом во исполнение перечня поручений президента России по итогам заседания госсовета по совершенствованию сети автодорог и будет рассмотрен правительством.