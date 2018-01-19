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Дурные знаки: как не пострадать от невидимой дорожной разметки

08:0019.01.2018
07600
© РИА Новости / Дмитрий МихалевСнегопад в НовосибисркеСнегопад в Новосибисрке
© РИА Новости / Дмитрий Михалев

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. "У нас зимой дороги такие и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. Сам видел!" — говаривал отец Дяди Федора в известном советском мультфильме. Действительно, в метель дороги заносит снегом, и не то что разметку — знаки не увидеть. Даже самые современные реагенты и целые армии коммунальщиков порой не в силах помочь. В итоге автомобилисты нарушают правила дорожного движения (ПДД), сами того не ведая: паркуются на местах для инвалидов или обгоняют через сплошную линию, скрытую под настом. РИА Новости вместе с юристом выяснили, что грозит водителям за подобные действия и как можно избежать наказания за нарушения, совершенные из-за плохих погодных условий.

Не видел, не знал

Автомобиль полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Уступать некуда: кто на дороге главный — пешеход или водитель?
В 2016 году Верховный суд (ВС) России рассмотрел жалобу жительницы столицы, оштрафованной Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) на три тысячи рублей за парковку в запрещенном месте. Москвичка утверждала, что знак "Стоянка запрещена" был повернут к ней тыльной стороной, то есть находился вне зоны видимости, и просила отменить штраф. Однако районный суд и Мосгорсуд признали штраф законным, указав, что заявительнице следовало знать содержание знаков, установленных на данном участке дороги, поскольку она постоянно проживает в этом муниципальном районе.

Верховный суд, отменив штраф МАДИ и решения нижестоящих инстанций, прекратил производство по делу, потому что в российском законодательстве не содержится норм, обязывающих автовладельцев знать все дорожные знаки даже там, где они проживают. Кроме того, ВС отметил: ни районный, ни городской суды не изучили обстоятельств дела, не проверили расположение дорожного знака, не поинтересовались схемой разметки и так далее.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАвтомобильная дорога в республике Тыва
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильная дорога в республике Тыва

В данном случае упорство автовладельца принесло свои плоды, однако оштрафовать зимой могут любого — просто потому, что дорожная разметка и знаки занесены снегом или покрыты грязью, которой в период обильных снегопадов на дорогах хватает. Формально штраф будет правомерным: на следующий день снег растает, и ни одна проверка не докажет, что разметки не было видно под слоем грязи, а знаки были залеплены снегом. Адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев считает, что все доказательства нужно фиксировать сразу.

Сотрудники ГИБДД проверяют документы у водителя в рамках рейда скрытых патрулей ДПС в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Эти проблемы актуальны каждую зиму: водитель обогнал автомобиль на трассе через сплошную линию, но разметка была не видна под снегом, припарковался в запрещенном месте, не имея возможности прочитать знак и увидеть разметку, либо повернул под знак "только прямо", но не мог знать этого из-за погодных условий, — рассказывает адвокат. — По закону любой водитель, в отношении которого вынесено постановление об административном правонарушении, имеет право обратиться к вышестоящему руководству либо в суд с жалобой. Даже если он однозначно нарушил ПДД. Конституция гарантирует каждому право на судебную защиту, а уж в ситуации, когда водитель не нарушал ПДД ни неумышленно, ни сознательно, и подавно".

Снимай всегда, снимай везде

Если вас привлекают к ответственности на месте правонарушения, то надо тут же сфотографировать или записать на видео состояние дорожной инфраструктуры — как говорится, не отходя от кассы. Однако зачастую штраф приходит через несколько дней — вместе со съемкой дорожных камер или автомобилей парковочной службы. Тогда в качестве доказательства можно предъявить запись с видеорегистратора.

© Depositphotos / strixcodeАвтомобильный видеорегистратор
© Depositphotos / strixcode
Автомобильный видеорегистратор

"Если имеется запись видеорегистратора, где отчетливо видно, что дорожной знак занесен снегом или забрызган грязью, то постановление по делу об административном правонарушении подлежит отмене, — утверждает Марат Аманлиев. — Важно, чтобы степень загрязнения запрещающего знака, в зоне действия которого припарковался водитель, не позволяла установить, что именно он предписывает".

Свет фар Audi
© Audi
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То же самое и с разметкой при обгоне. Если водитель не мог знать о сплошной линии из-за погодных условий, такого нарушителя поневоле нельзя привлекать к административной ответственности. "За исключением случаев, когда обстоятельства свидетельствуют: водитель понимал, что нарушает ПДД. Например, при обгоне на мосту", — подытожил адвокат.

Речь идет не только о погоде, но и о ситуациях, когда дорожные знаки расположены вне зоны видимости или же находятся в плачевном состоянии, и разобрать, что на них изображено, просто невозможно. Для этого в суде необходимо представить веские доказательства, коими признаются фото- и видеофиксация. С такими аргументами у водителя есть все шансы оспорить административное наказание и подтвердить факт отсутствия в его действиях вины.

© РИА Новости / Дмитрий Михалев
© РИА Новости / Дмитрий Михалев

"Бывает и такое: вечером водитель припарковал автомобиль в разрешенном месте, а ночью приехали дорожные службы и вполне легально установили позади автомобиля знак, запрещающий остановку и стоянку. В результате машину эвакуируют и в отношении владельца выносят постановление об административном правонарушении", — рассказывает адвокат.

Предугадать подобное сможет только тот, кто внимательно следит за новостями своего района и знает, где и когда должны оборудовать новую размеченную парковку. Доказательствами невиновности автомобилиста в такой ситуации послужит дата и место установки конкретных знаков.

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