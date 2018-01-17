Эксперты рассказали, как автомобили шпионят за своими водителями

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Автомобили способны вести слежку за своими водителями, пишет Washington Post со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что производители авто с помощью систем, подключенных к интернету, следят за местом расположения машины, скоростью вождения, а также за тем, какая музыка играет в салоне. Кроме того, новейшие машины могут даже следить за движением глаз водителя, вычислять вес сидящих на передних сидениях и вкусовые предпочтения в еде.

Эксперты не могут точно ответить на вопрос, зачем компаниям нужны личные данные, собранные с десятков миллионов автомобилей по всему миру, — в большинстве случаев их продают маркетинговым фирмам.