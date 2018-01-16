Минпромторг планирует расширить модельный ряд проекта "Кортеж"

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Минпромторг планирует добавить к модельному ряду проекта "Кортеж" внедорожник эконом-класса на единой с ним платформе, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам на Гайдаровском форуме.

"Проект имеет хорошие перспективы по выходу на коммерческие рельсы, с учетом планов завершения разработки внедорожника до конца этого года, который также пройдет испытания и начнутся поставки с начала следующего года. Таким образом, мы завершим линейку единой модульной платформы — лимузин, седан, минивэн и SUV (внедорожник) с добавлением к этому модельному ряду эконом-класса SUV, который разработан с применением технологий и платформы ЕМП. То есть, это дополнительный выход", — отметил министр.

Говоря о планах по объему выпускаемых машин, министр сказал, что предполагается использовать существующие мощности на НАМИ, наращивая объем до 300 машин в год, а при превышении этого количества — использовать мощности индустриального партнера проекта — компании Sollers.

Министр добавил, что в этой работе задействована и "Группа ГАЗ", на заводе которой в Ликино-Дулево наносится катафорезное покрытие на кузова машин.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).