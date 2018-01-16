Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже в 2019 году

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже с 2019 года,, сообщил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.

Кроме того, Минпромторг рассчитывает на поставку Федеральной службе охраны до 70 автомобилей для первых лиц государства уже в этом году.

"С учетом выхода внедорожника, мы до конца этого года должны завершить разработку и испытания и в следующем году должны начать производство и серийные поставки", — сказал министр.

Со следующего года любой желающий сможет приобрести любую модификацию автомобиля, включая "люкс" и бронированную, никаких ограничений на продажу не будет, рассказал министр.

Эти машины в розницу будут стоить от шести — семи миллионов рублей.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственные исполнители проекта — ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).