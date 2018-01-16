В Минпромторге назвали розничную стоимость автомобиля проекта "Кортеж"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стоимость автомобиля проекта "Кортеж" в розницу будет начинаться ориентировочно от 6-7 миллионов рублей, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.

"Мы ставили перед собой задачу как индикатор (стоимости) — это премиальные автомобили минус 15%. Такая целевая задача. Мы ориентируемся по стоимости на S-класс (Mercedes), либо "семерка" BMW с мотором V12 минус 15%", — сказал министр. Таким образом, по его словам, автомобиль в минимальной комплектации может стоить от 6-7 миллионов рублей.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Мантуров ранее во вторник сообщил, что ФГУП "НАМИ" до конца февраля — начала марта передаст ФСО до 16 автомобилей проекта "Кортеж".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).