На "абордюр"! Пять самых популярных кроссоверов в России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. В нашей стране много бордюров — и желающих припарковаться на них не меньше. Поэтому машины с высоким клиренсом и посадкой (читай — кроссоверы) пользуются у россиян большим спросом. Да и во всем мире они являются самым быстрорастущим классом автомобилей. РИА Новости выяснило, какие "паркетники" пришлись по вкусу жителям нашей страны.

Пятое место: Chevrolet Niva

Пятое место в рейтинге кроссоверов досталось российско-американской модели Chevrolet Niva — продано 31,2 тысячи машин. Один из самых доступных на рынке кроссоверов обладает большим потенциалом на бездорожье (мешает только обилие пластиковых кузовных деталей), а также легко и дешево ремонтируется, что часто подкупает клиентов в отдаленных регионах.

Когда Chevrolet Niva сменит поколение, похоже, не знают даже сами ее создатели и продавцы. Несколько лет назад на Московском международном автосалоне был показан прототип "Шнивы II", но потом появились санкции, кризис, и у совместного предприятия General Motors и АвтоВАЗа проект по обновлению модели забуксовал. Если он когда-либо реализуется, то Chevy Niva может стать грозным оружием для конкурентов.

Четвертое место: Toyota RAV4

Toyota RAV4 обошла Chevrolet Niva почти на две тысячи проданных машин (32,9 тысячи), но, Карл, японский кроссовер стоит гораздо дороже! Более того, "японец" — самый дорогой "паркетник" в этом рейтинге. Однако российские покупатели его любят. И вот за что.

© Фото : Toyota Кроссовер Toyota RAV4 © Фото : Toyota Кроссовер Toyota RAV4

У Toyota давно сложился имидж производителя одних из самых надежных автомобилей в мире. Это как Volvo — самые безопасные, Mercedes-Benz — самые роскошные, и так далее. Неважно, как обстоят дела на самом деле, но, как говорится, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. С чем "Тойоту" можно только поздравить.

Третье место: Lada Xray

Пусть злые языки называют Xray хетчбэком или хетчбэком повышенной проходимости, но в этом рейтинге будем придерживаться официальной версии автопроизводителя. В 2017 году кроссовер (по версии АвтоВАЗа) смог разойтись по России тиражом в 33,3 тысячи экземпляров, слегка опередив более дорогой RAV4.

© Фото : ПАО "АвтоВАЗ" Автомобиль Lada Xray Exclusive © Фото : ПАО "АвтоВАЗ" Автомобиль Lada Xray Exclusive

Lada Xray — прекрасный пример удачного симбиоза автомобильных брендов. Эта модель создана на платформе Renault Sandero и, по сути, является его перелицованной копией. Однако "ученик" смог обойти "учителя" и даже стать популярнее своего французско-румынского донора. Выгоду от этого получили все: и зарубежные партнеры, и отечественный производитель, и клиенты.

Второе место: Renault Duster

Лидер 2016 года сместился на вторую строчку, более того, продажи "Дастера" даже слегка сократились (на 173 машины). Возможно, эта модель просто приелась россиянам: смена поколений произошла только осенью, но до сих пор новая генерация не поступила в продажу в России.

© Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II © Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II

С результатом в 43,8 тысячи проданных машин Renault Duster остается фаворитом автомобильного рынка России, его доступная цена и внедорожные способности являются главными преимуществами перед конкурентами, к тому же это один из немногих кроссоверов в бюджетном сегменте, доступный с экономичным 1,5-литровым дизельным двигателем.

Первое место: Hyundai Creta

"Паркетник" Hyundai Creta с момента своего первого появления летом 2016 года сразу навострил колеса в лидеры рейтинга кроссоверов. Однако первый год продаж оказался неполным, поэтому стать бестселлером у модели не получилось.

© Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Creta © Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai Creta

В начале прошлого года сразу стало понятно, что конкурентам "Креты" придется туго, и в итоговом отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса этот автомобиль занял первое место с результатом в 55,3 тысячи проданных машин.

Корейцы сумели угадать запросы своих российских клиентов и сделали автомобиль приемлемым по цене и качеству. Он не самый быстрый, не самый спортивный, не самый просторный и даже не самый проходимый, но в нем есть та золотая середина, которая пришлась по вкусу покупателям. Да и внушительный список опций оказался кстати, хотя с их полным перечнем на борту Hyundai Creta стоит более 1,2 миллиона рублей.