Названы самые продаваемые автомобили 2017 года в России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Самым популярным автомобилем в России в 2017 году стал Kia Rio, сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса, опубликованном на сайте организации.

С января по декабрь прошедшего года было продано 96 689 машин этой модели — на 10% больше, чем в 2016 году. На второй и третьей позициях оказались российские Lada Granta и Lada Vesta — их продажи достигли 93 686 и 77 291 единиц соответственно.

Четвертое и пятое места заняли два представителя Hyundai: в 2017 году в России продали 68 614 седанов Solaris и 55 305 кроссоверов Creta.

В список самых популярных моделей попали также Volkswagen Polo — за год было продано 48 595 экземпляров, и Renault Duster, который выбрали 43 828 покупателей. Кроме того, в рейтинге оказались универсал Lada Largus, реализованный в количестве 33 601 штук, и хэтчбэк Lada Xray, который приобрели 33 319 человек. Кроссовер Toyota RAV4 с показателем в 32 931 проданный автомобиль замкнул десятку лучших.