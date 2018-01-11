Комплексы фотофиксации ЦОДД подключат к системе контроля водителей в Москве

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мобильные комплексы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения подключат к системе общественного контроля работы водителей в Москве, сообщили в четверг в пресс-службе ЦОДД.

На 375 автомобилях разместят наклейки с номером телефона горячей линии, по которому горожане смогут пожаловаться в случае нарушений водителями ПДД и правил парковки, а также сообщить о создании аварийных ситуаций на дороге.

Как рассказал советник главы ЦОДД Егор Чернов, одним из главных приоритетов является безопасность на дороге, обеспечить которую возможно только при соблюдении правил дорожного движения всеми его участниками.

"Наши водители проходят серьезную профессиональную подготовку, а соответствие их работы регламенту находится на постоянном контроле. Однако общественный контроль за работой водителей позволит повысить дисциплину и ответственное отношение водителей мобильных комплексов фотовидеофиксации к исполнению своих обязанностей", — цитирует пресс-служба Чернова.

Проект "ДТП ‒ нет!" был создан в 2014 году. Его участниками стали государственные организации и частные компании с собственным автопарком. В 2015 году к проекту присоединился "Мосгортранс", что привело к сокращению числа ДТП с участием общественного транспорта.