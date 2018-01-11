Продажи Skoda в России в 2017 году выросли на 12,5%

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Продажи Skoda Auto Россия в 2017 году увеличились на 12,5% по сравнению с предыдущим годом, до 62,302 тысячи автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

"Продажи в России в 2017 году демонстрировали уверенный и планомерный рост. Всего за двенадцать месяцев марка передала клиентам 62,302 тысячи автомобилей, что превышает результат 2016 года на 12,5%", — говорится в сообщении.

Продажи модели Rapid увеличились на 13,5%, Superb — на 34,9%, Octavia — на 4,1%.

Отмечается, что первый семейный внедорожник марки Skoda Kodiaq с момента старта приема заказов в июне приобрели более 2 тысяч клиентов.

"Мы довольны результатами прошедшего года… Еще больше россиян стали обладателями автомобилей марки Skoda, причем популярностью пользовались все модели бренда. Драйверами продаж стали Rapid и Octavia, которые в прошлом году вышли на российский рынок в обновленном виде. Это высоко оценили наши клиенты, и мы невероятно благодарны им за признание и лояльность. Не менее ценным для нас является и наличие надежных партнеров по всей стране – нашей дилерской сети, которая в 2017 году успешно завершила процесс ребрендинга и готова к новым достижениям в наступившем 2018", — отметил руководитель Skoda Auto Россия Ян Прохазка, чьи слова приводятся в сообщении.