Названы самые безопасные автомобили в 2017 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) назвала самые безопасные автомобили в 2017 году.

Как отмечается на сайте организации , победители были выбраны в шести разных категориях в связи с тем, что невозможно оценивать автомобили разных классов с точки зрения безопасности.

При составлении рейтинга эксперты учитывали степень безопасности взрослых пассажиров и детей, безопасность пешеходов и систему "активной безопасности", которая подразумевает совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля. Всего в 2017 организация провела краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей автомобилей.

В представительском классе самым безопасным был признан Volkswagen Arteon. Степень защищенности взрослых пассажиров эксперты оценили в 96%, детей — в 85%, пешеходов — также 85%, "активную безопасность" — 82%.

В категории "компактный кроссовер" лучше всех в краш-тестах проявил себя Volvo XC60. Эксперты оценили степень защищенности взрослых пассажиров в этой модели в 98%, детей — 87%, пешеходов — 76%, а система "активной безопасности" получила 95%.

В категории "мини кроссовер" самым безопасным был признан Volkswagen T-Roc, степень защищенности взрослых пассажиров которого оценена в 96%, детей — 87%, пешеходов — 79%, а "активная безопасность" — в 71%.

В В-классе (небольшие автомобили) Volkswagen Polo был признан самым безопасным. Эксперты высоко оценили степень безопасности взрослых, детей и пешеходов (96%, 85% и 76% соответственно), однако система "активной безопасности" данной модели получила лишь 59%.

В категории "компактвэн" эксперты назвали самым безопасным Opel Crossland X, степень защищенности взрослых пассажиров данной модели оценена в 85%, детей — 84%. Низкие оценки получили степень безопасности пешеходов и система "активной безопасности" — 62% и 57% соответственно.

В категории "малый семейный автомобиль" самыми безопасными были признаны сразу две модели от Subaru — Impreza и XV. Эксперты оценили степень защищенности взрослых пассажиров в Subaru Impreza в 94%, детей — 89%, пешеходов — 82%, а система "активной безопасности" получила 68%.

Что касается Subaru XV, то единственным отличием от Impreza стал показатель степени защищенности пешеходов — 84%.

Ранее Euro NCAP назвала самый опасный автомобиль в истории краш-тестов.