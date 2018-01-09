"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили в среднем на 2,5%

САМАРА, 9 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" повысил с 2018 года цены на автомобили в среднем на 2,5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В компании не прогнозируют снижения спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на авто с нового года.

В сентября АвтоВАЗ запустил на своем заводе в Ижевске производство двух новых версий Lada Vesta: Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Тогда стоимость Lada Vesta SW (station wagon — универсал) составила от 639,9 тысячи рублей за версию в комплектации Comfort и до 847,9 тысячи рублей за автомобиль в версии Cross в максимальной комплектации с автоматизированной трансмиссией.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.