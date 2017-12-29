Путин подписал закон об увеличении выплаты при ДТП по европротоколу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает максимальное страховое возмещение при ДТП, оформленном по европротоколу, до 100 тысяч рублей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Закон разработан и принят в целях совершенствования процедуры оформления без участия сотрудников полиции документов о дорожно-транспортном происшествии в случаях, когда причинен только материальный ущерб, и соблюдения интересов застрахованных лиц по ОСАГО при оформлении таких документов.

Документ предусматривает увеличение с 50 до 100 тысяч рублей размера страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения причиненного его транспортному средства ущерба, когда не требуется присутствие сотрудников полиции. При этом исключается условие, что между участниками ДТП в данном случае должно быть обязательное взаимосогласие. Даже при наличии разногласий между ними при ущербе в пределах 100 тысяч рублей они смогут без привлечения полиции оформить документы.

Водители, причастные к ДТП, должны заполнить бланк извещения о ДТП, в котором фиксируются обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением, характер и перечень видимых повреждений. При этом должно быть сказано об отсутствии разногласий у участников ДТП, а если они есть, то о сути этих разногласий.

В качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП допускается использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать зафиксированные данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2018 года, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки. В частности, с 1 октября 2019 года вступят в силу нормы, касающиеся указания в бланке извещения о ДТП сведений о наличии или отсутствии разногласий у его участников.