Audi отзывает в России более 1,8 тысячи автомобилей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Audi отзывает более 1,8 тысячи машин в РФ из-за проблем с климатической установкой, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 1880 автомобилей Audi (A4, A5, Q5), реализованных с 2011 по 2016 годы.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, в редких случаях это может привести к оплавлениям и даже возгоранию", — говорится в сообщении.

На автомобилях следует заменить нагревательный элемент и выполнить обновление ПО блока управления климатической установки.