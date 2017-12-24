Названы наиболее и наименее оправдавшие ожидания автомобили

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Портал Consumer Reports составил на основе опроса почти полумиллиона владельцев рейтинг автомобилей, в наибольшей степени разочаровавшие их, а также те, которые полностью оправдали ожидания.
Второе место в списке занял Porsche 911. Эксперты отмечают скоростные качества этого автомобиля, а также интерьер.
Chevrolet Corvette замкнул тройку наиболее оправдывающих ожидания своих владельцев. Портал отмечает мощностные возможности автомобиля, а также подчеркивают алюминиевую конструкцию транспортного средства, позволяющего снизить вес автомобиля.
При составлении рейтинга учитывались комфортабельность автомобиля, его стоимость, внешний вид и интерьер, аудиосистема и некоторые другие критерии.
Вызвавшим наибольшее разочарование автомобилем, в свою очередь, был признан Mercedes-Benz GLA, у которого, как отмечают эксперты, наблюдаются серьезные проблемы с трансмиссией и шумоизоляцией, а также обзором с места водителя.
На втором месте оказался Nissan Sentra, к которому у автовладельцев много претензий касательно чрезмерно жесткой подвески и медленной динамики.
В десятке разочаровавших своих владельцев также оказались Chevrolet Trax, Nissan Versa Sedan, Dodge Journey, Infiniti QX60, Ford Transit Connect, Fiat 500 и Dodge Grand Caravan.
Основными критериями были те же, что учитывались при составлении рейтинга оправдавших ожидания автомобилей.