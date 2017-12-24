МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Изобретателей шин для транспортных средств много, однако идею использовать пневматическую шину на колесах автомобиля впервые озвучили ровно 125 лет назад два американских инженера — Александр Браун и Джордж Стиллман. Технология быстро пошла в массы — но уже благодаря французам Андре и Эдуарду Мишлен, а также шотландцу Джону Бойду Данлопу. Последний, кстати, шину с воздухом внутри придумал первым, но использовал ее только на велосипедах и каретах. До сих пор пневматическая шина является одним из самых консервативных элементов конструкции автомобиля. Однако скоро все может измениться. РИА Новости выяснило, в какой ниппель дует ветер перемен.

Разность форм

Производители автомобильных покрышек давно решили, что абсолютно круглая форма не идеальна. Шины начали обрастать ламелями, протектором и прочими дополнительными рельефами, которые позволяют им менять свои свойства.

Инженеры Continental пошли еще дальше и создали шину, которая умеет распознавать изменения в собственной структуре. В резиновую смесь встроены сенсоры, которые отслеживают уменьшение глубины протектора и температуру резины и в случае серьезных отклонений передают сигнал водителю. Таким же образом шина способна быстрее любого из ныне существующих датчиков давления распознать прокол. Эти устройства смогут определить, что находится под колесами — снег или вода, чтобы предупредить водителя об изменении дорожных условий. Если дорога скользкая, шина способна увеличить пятно контакта для лучшего сцепления, а на сухом асфальте оно, наоборот, уменьшится — для экономии топлива.

Фирма Goodyear в своих фантазиях посягнула на форму привычного всем нам колеса: она превратила его в шар. Внутри созданного на 3D-принтере изделия под названием Eagle-360 установлены электромоторы и батареи, при помощи которых машина должна приводиться в движение. Главная особенность — колесо может вращаться в любом направлении. А главный недостаток — оно никак не закреплено. Предполагается, что такая шина будет держаться за счет действия магнитного поля. Благодаря своей структуре она может впитывать воду и становиться мягче, что, по задумке авторов концепции, улучшит сцепные свойства и повысит безопасность.

Корейские инженеры выкатили сразу несколько идей шины будущего. Они придумали покрышки для колес гироскутера, автобуса, спорткара и некоего транспортного средства, используемого в каршеринге. Общая концепция такова: форма должна меняться в зависимости от рельефа дороги и условий движения. Например, обод и шина могут быть подвижными, что позволит "сигвеям" легко взобраться по лестнице, а во время резкого поворота или смены курса резиновые ламели становятся подвижными, позволяя суперкару сохранять стабильность движения.

Выдохнули

Корейская компания Kumho также видит будущее в изменяемой конфигурации поверхности шины. Представленная ей концепция Maxplo предполагает отказ от воздуха как основной составляющей комфортного передвижения. Избавлять от тряски призваны блоки протектора, меняющие рисунок в зависимости от типа дорожного покрытия. Эти шины вновь возвращают понятие "всесезонка": в случае наступления холодов резина выпустит шипы, которые в теплую погоду спрятаны внутри протектора.

© Kumho Концептуальные шины Kumho Maxplo © Kumho Концептуальные шины Kumho Maxplo

Войну пневматической покрышке объявили японцы из Toyo, создавшие шины Noair. Резина, углепластик, спицы из смолы — это лишь часть составляющих изделия, которое не только не требует подкачки, но и полностью заменяет собой все колесо. Профит, по мнению японцев, очевиден: значительное снижение сопротивления качению (а это экономия топлива), уменьшение тормозного пути (плюс к безопасности) и прочность. Осталось дождаться того далекого дня, когда шины поступят в серийное производство.

Ученые NASA совместно с инженерами Goodyear разработали для космических аппаратов "шины", которым воздух тоже не нужен: там, где они работают, его просто нет. Будущие марсоходы планируется обувать в сплав стали, никеля и титана. Такие колеса способны запоминать форму и восстанавливаться после деформации. Исследователи околоземной орбиты утверждают, что такая конструкция вполне может применяться и на обычных машинах.

Шины-помощники

Инженеры Dunlop предлагают оснастить все покрышки датчиками, которые самой шине никак не помогут. Эти чипы будут измерять давление и температуру, передавать данные в электронный блок управления автомобиля, который на основании полученных сведений настроит должным образом системы активной безопасности.

Компания Goodyear создала концептуальные шины, позволяющие накапливать энергию тепловую и преобразовывать ее в электрическую. Модель BH03 может стать альтернативой генератору в современных машинах, а также дополнительным источником питания батарей электрокаров и гибридов.

Концепция Vision от Michelin представляет собой еще одно монолитное колесо. Такую шину нельзя проколоть, датчики внутри следят за износом, и если она приходит в негодность, то ее легко можно восстановить при помощи 3D-принтера. Благодаря трехмерной печати, покрышку можно превращать во внедорожную, спортивную или экономичную — любой рисунок протектора автовладельцам предлагается заказывать через приложение. Кроме того, эта шина сделана из органики: натурального каучука, древесины, сахара и апельсинов.

Экологичнее Michelin Vision только шина Continental, созданная из одуванчиков. Однако никаких уникальных особенностей, помимо материала изготовления, у нее нет.