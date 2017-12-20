Lexus предложит россиянам удлиненный RX 350L с дефорсированным мотором

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В базе данных Росстандарта появилось обновленное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Lexus RX: в документ добавлена удлиненная версия 350L с тремя рядами сидений. Впервые машина была представлена в рамках автосалона в Лос-Анджелесе и вскоре должна появиться в продаже в России.

Согласно ОТТС, Lexus RX 350L будет комплектоваться 3,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем V6 с индексом 2GR-FKS, который в обычном RX выдает 221 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Однако для удлиненной модели мощность этого мотора снижена до 216 л.с. и 358 Нм. Судя по обычному RX 350 AWD, который уже продается в России, RX 350L также будет предложен только с полным приводом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Семиместный кроссовер (третий ряд рассчитан на двух человек) длиннее пятиместного на 110 миллиметров и выше на сантиметр. Автомобили для США оснащены электроприводом и климат-контролем для третьего ряда сидений в базовой комплектации. Кроме того, в Штатах можно заказать раздельные задние кресла второго ряда, уменьшающие вместимость до шести человек, однако в России такой модификации, если судить по ОТТС, не будет.

© Фото : Lexus Автомобиль Lexus RX 350L © Фото : Lexus Автомобиль Lexus RX 350L

Объем багажника Lexus RX 350L при сложенных сиденьях второго и третьего рядов на 30 литров больше (1 656 литров), чем у RX 350, однако со всеми пассажирами внутри объем сокращается до 176 литров.