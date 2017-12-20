Lexus предложит россиянам удлиненный RX 350L с дефорсированным мотором

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В базе данных Росстандарта появилось обновленное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Lexus RX: в документ добавлена удлиненная версия 350L с тремя рядами сидений. Впервые машина была представлена в рамках автосалона в Лос-Анджелесе и вскоре должна появиться в продаже в России.
Семиместный кроссовер (третий ряд рассчитан на двух человек) длиннее пятиместного на 110 миллиметров и выше на сантиметр. Автомобили для США оснащены электроприводом и климат-контролем для третьего ряда сидений в базовой комплектации. Кроме того, в Штатах можно заказать раздельные задние кресла второго ряда, уменьшающие вместимость до шести человек, однако в России такой модификации, если судить по ОТТС, не будет.
Объем багажника Lexus RX 350L при сложенных сиденьях второго и третьего рядов на 30 литров больше (1 656 литров), чем у RX 350, однако со всеми пассажирами внутри объем сокращается до 176 литров.