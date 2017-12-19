Названы самые популярные автомобили месяца в Москве

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Эксперты аналитического центра "Автостат" составили список самых популярных автомобилей у жителей столицы. Рейтинг опубликован на сайте организации.

В ноябре лидером московского авторынка стал Hyundai Solaris с тиражом 1192 авто. На второй строчке расположилась модель Kia Rio – в прошлом месяце было продано 986 таких машин. "Бронзу" рейтинга получил Volkswagen Polo с результатом в 862 реализованных единиц техники.

На четвертом месте оказался Hyundai Creta, тираж которого составил 730 автомобилей. Пятым стал Skoda Octavia — в ноябре было продано 659 авто. Шестой позиции рейтинга удостоен Volkswagen Tiguan, обладателем которого стали 526 москвичей. Седьмой стал Skoda Rapid с результатом в 508 реализованных авто. Следом идет Renault Kaptur с результатом в 450 машин. Ford Focus стал предпоследним: 445 проданных авто за месяц. Замыкает десятку Nissan X-Trail с тиражом 412 автомобилей.

В ноябре столичный авторынок продемонстрировал положительную динамику: плюс 16,5% по сравнению с показателями прошлого месяца.